Apple iPhone 7 costa de la aproximativ 3.500 lei, iar 7 Plus, de la 4.100 lei

Cele mai noi smartphone-uri Apple, iPhone 7 si iPhone 7 Plus, lansate oficial de gigantul american pe 7 septembrie, sunt disponbile de vineri in Romania, la precomanda, pe QuickMobile.ro, anunta compania. Preturile lui iPhone 7 pornesc de la 3.499 lei, iar cel mai scump iPhone 7 Plus este 5.099 lei. Ceasul costa 1.899 lei.

Pretul pentru iPhone 7 in varianta 32 GB este de 3.499 lei, cel de 128 GB costa 3.999 lei, iar modelul de 256 GB - 4.499 lei.

Modelul iPhone 7 Plus de 32 GB achizitionat prin QuickMobile.ro costa 4.099 lei, cel de 128 GB ￯ 4.599 lei, iar cel de 256 GB ￯ 5.099 lei.

Compania spune ca noile iPhone-uri vor veni in Romania tot pe 16 septembrie, ca in toate celelte 28 de tari europene aflate in "primul val" de livrari. Oficial, Romania este in al "doilea val", iar livrarile se fac de pe 23 septembrie la operatori.

Noile terminale Apple sunt disponibile in cinci culori - black, jet black, silver, gold, rose gold - si au design asemanator modelelor iPhone 6, respectiv iPhone 6 Plus. Seria iPhone 7 este rezistenta la praf si la apa, are procesor Apple A10 Fusion, cu 40% mai rapid decat cel cu care este echipat iPhone 6s, autonomie mai mare, iar luminozitatea display-ului este cu 25% mai ridicata fata de cea a seriei precedente.

Printre schimbarile majore realizate de Apple cu noul varf de gama se numara inclusiv renuntarea la jack-ul audio si inlocuirea cu noile casti wireless EarPods.

Apple Watch 2 vine in Romania tot pe 16 septembrie

Pe magazinul online poate fi comandata de vineri si noua generatie de smartwatch-uri produse de gigantul din Cupertino - Apple Watch Series 2 ￯ iar primele livrari urmeaza a fi facute tot incepand cu 16 septembrie.

Pretul de ponire la QuickMobile pentru noua generatie Apple Watch, dotate cu GPS si rezistente la apa (pana la 50 m), este de 1.899 lei, ca in toate celelelate state membre ale Uniunii Europene.

Clientii pot achizitiona de pe QuickMobile toate modele din noua serie, in varianta de ceramica sau otel gold, rose gold, silver, space gray aluminum, space black, inclusiv modelul Apple Watch Nike +, sau Apple Watch Hermes, realizat in colaborare cu celebra casa de moda.

Retailerul are in continuare, in oferta, si smartwatch-urile Apple Watch 1, cu cel mai ieftin device pornind de la de la 1.499 lei.

Quickmobile este cunoscuta pentru ca reuseste sa aduca foarte repede cele mai noi terminale in tara, insa a fost si intens criticata pentru serviciile legate de servisare.

