Apple plateste doar 5 dolari manopera pentru fiecare iPhone 7 vandut cu 650 de dolari

Apple obtine un profit considerabil din vanzarea noului smartphone iPhone 7, in conditiile in care foloseste aproape aceleasi piese ca Samsung, dar plateste extrem de putin pentru manopera.

Costul total pentru productia fiecarui iPhone 7 ajunge la 224,80 dolari, din care doar 5 dolari sunt cheltuiti cu forta de munca, iar Apple vinde un astfel de smartphone cu 649 dolari, remarca CNBC, potrivit business24.ro

Lista componentelor si materialelor folosite la fabricarea noului smartphone Apple este in aceeasi gama a celor folosite de rivalii coreeni de la Samsung, in schimb gigantul IT american se bucura de o marja de profit mai mare.

"Chiar si pe picior de egalitate, Apple tot reuseste sa faca un profit mai mare decat Samsung, chiar daca costurile cu materialele folosite sunt mai ridicate decat in trecut", explica Andrew Rassweiler, unul dintre directorii IHS Markit.