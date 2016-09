Arbitrii au scos Astra din minţi

Directorul sportiv al FC Steaua, Mihai Stoica, a declarat, duminică seară, că a fost un "miniscut uman" la finalul meciului cu Astra, când Junior Morais a fost eliminat. "Decizia luată de Marius Avram ne-a avantajat....chiar am încercat să aplanez un conflict. Eu am proba video, ştiu ce am făcut, am fost un miniscut uman. Am o relaţie bazată pe respect şi cu Săpunaru, şi cu Niculae şi cu Alibec, nu mă intresează să fie suspendaţi, trebuie să joace în cupele europene. Am încercat doar să aplanez spiritele", a afirmat Stoica.

În minutul 89 al partidei, Junior Morais a primit al doilea cartonaş galben şi a fost eliminat de arbitrul Marius Avram pentru o intrare asupra lui Popa. Iniţial, Avram i-a arătat cartonaşul galben lui Nicoară dar a revenit şi i l-a acordat lui Junior Morais după intervenţia arbitrului de rezervă. După eliminarea lui Junior Morais, jucătorii celor două echipe şi cei prezenţi pe băncile tehnice au intrat într-un conflict. În urma acestor incidente, Mihai Stoica şi un oficial al Astrei au fost trimişi în tribună.

Junior Morais a declarat, tot duminică seară, că eliminarea sa din meciul Astrei cu Steaua nu a fost corectă, subliniind că situaţia se va schimba când antrenorul Marius Şumudică va reveni pe bancă. "Nu au fost orgolii, ne-am dorit mult să câştigăm. Eliminarea mea nu a fost corectă, am jucat mingea, el a venit, mi-a dat galben şi apoi roşu. Trebuie să ne revenim, cu Şumi pe bancă va fi altceva, avem altă forţă când ştim că e acolo", a spus Morais. Un alt jucător astrist mânios pe prestaţia lui Marius Avram a fost fundaşul Geraldo Alves: "Noi am făcut un joc bun, am încercat să revenim, dar nu am putut. Arbitrii nu ne-au lăsat sa facem un rezultat bun. Vorbesc foarte rar de arbitraj, dar astăzi a fost foarte, foarte slab. Râdea de noi la fiecare fază, ne-a spus că noi nu avem faţă de Europa League. Mi-a spus asta mie, în faţă. A dat galbene numai la noi. La noi s-a arbitrat corect, a dat galben la fiecare fază, la ei nu s-a dat nimic", a spus Geraldo la finalul meciului, conform Dolce Sport.

Echipa Steaua Bucureşti a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), formaţia Astra Giurgiu, într-un meci din etapa a VII-a a Ligii I. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Boldrin, în minutul 45, cu un şut din lovitură liberă de pe partea dreaptă. Balonul a trecut prin tot careul, nu a fost atins de nimeni, şi a intrat în poartă la colţul lung.