Ardoare pe ogoare

* E toamnă. Deocamdată, încă nu şi astronomică, dar se cheamă că e sezonul în care lucrătorii pământului ar trebui, conform fişei postului, să lucreze pământul. Ar trebui, aşadar, ca pe ogoare să fie forfotă ca pe plaje, în vârful celuilalt sezon, cel estival. Avem informaţii despre activităţile care se desfăşoară în agricultură:

* Lucrătorii pământului din Consumatori spun că deja au recoltat ceva, dar nu pot preciza ce anume, fiindcă încă nu s-au pus de acord dacă obiectele adunate de pe tarla sunt spice de cartofi, ciorchini de grâu, rădăcini de floarea-soarelui sau boabe de pepene. Ei vor afla cu siguranţă despre ce vegetale este vorba de-abia peste o bună bucată de vreme, când vor degusta primul rachiu obţinut din ele.

* În localitatea învecinată, Dăunători, localnicii n-au asemenea probleme care să le stârnească întrebări existenţiale, fiindcă toţi cunosc prea bine ce au semănat, aşadar surprizele sunt excluse. Mai exact, toţi cunosc prea bine că n-au semănat nimic, pe motiv de lene; singurii care au semănat şi seamănă în continuare sunt Gică şi Mitică (poreclit Mitilică) Drojdie, fraţi gemeni, dar cazul lor nu se pune.

* Comuna Hămesiţi iese în evidenţă de secole în cadrul judeţului respectiv pe motiv de tradiţie - o tradiţie care face ca, în fiecare an, să se recolteze aceleaşi leguminoase, devenite brand local. Este vorba despre bostanii porceşti enormi, pe care localnicii îi crestează cu cuţitul, le fac ochi, nas şi gură cât mai hidoase, apoi îi înşiră pe marginea drumului, la intrarea în localitate, cu lumânări aprinse în ei, ca să-i sperie pe cei care vin de la oraş după biruri sau, mai nou, impozite. Pe cei care nu se sperie de bostani îi sperie bărbaţii din localitate, cu topoarele.

* Întrebaţi de corespondenţii noştri ce vor recolta în această toamnă, sătenii din Bugetari s-au privit cu subînţeles, şi-au dat coate, au tuşit să-şi dreagă glasul şi au povestit că în această toamnă, la fel ca în toamnele anterioare, vor recolta tot ce e nevoie pentru belşugul populaţiei, că vor obţine cantităţi mari de produse de cea mai bună calitate, că sunt foarte mulţumiţi de banii primiţi pentru munca lor şi că mai au de pierdut vremea în sat la ei, cu familia, încă două zile, până când se vor întoarce la muncă, în Italia şi Spania.

* În ultimii ani, localnicii din la fel de pitoreasca localitate Datornici au întâmpinat mari probleme cu roadele pământului: au pus struguri şi a bătut piatra de-a făcut via ferfeniţă, au investit în livadă, iar crengile pomilor au atârnat, grele, până jos, sub povara omizilor, au pus pepeni şi li s-au furat, au montat sperietoare de hoţi / ciori şi li s-au furat şi alea, au pus grâu şi a ieşit rapiţă, au pus rapiţă şi a ieşit trifoi, au pus cartofi şi au ieşit cârtiţe pe tot ogorul, până-n zare etc. Iată de ce în acest an ei au pus cu totul altceva, nişte vegetale care se pot vinde la preţ bun; oamenii legii încă n-au descins în forţă la faţa locului, fiindcă încă n-au aflat exact unde se întind câmpurile cultivate, dar speră să afle de la agenţii sub acoperire strecuraţi printre dealerii de stradă.