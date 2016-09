Armistitiul intre regimul sirian si rebeli a intrat in vigoare luni seara

Un armistitiu intre regimul sirian si rebeli a intrat in vigoare luni seara, in pofida faptului ca fortele opozitiei nu au aprobat acest acord negociat de Statele Unite si Rusia, relateaza AFP, care prezinta principalele puncte ale acestei intelegeri.

Acordul - care urmeaza sa conduca la o cooperare militara impotriva jihadistilor, potrivit declaratiilor sefului diplomatiei americane John Kerry si omologului sau rus Serghei Lavrov - prevede, intre altele:

- un armistitiu initial de 48 de ore, care a inceput luni la ora locala 19.00 (si ora Romaniei). Daca va fi respectat, ar putea sa fie prelungit cu inca 48 de ore, potrivit lui Lavrov.

- un indemn catre ambele parti "la incetarea tuturor atacurilor, inclusiv a bombardamentelor aeriene" si la evitarea "oricarei tentative de a avansa teritorial in detrimentul celeilalte parti", potrivit lui Kerry.

- regimul sirian sa se abtina de la efectuarea unor "misiuni aeriene de lupta in orice zona in care se afla opozitia si asupra careia s-au pus de acord", potrivit sefului diplomatiei americane, care nu a identificat aceste regiuni. In mai multe regiuni, rebelii sunt aliati cu jihadisti din cadrul Frontului Fateh al-Sham, considerati "teroristi" de catre Washington si Moscova.

- inca de luni, rusii si americanii vor face schimb de informatii "in vederea delimitarii teritoriilor aflate sub controlul (Fatah al-Sham) si gruparilor opozitiei".

- indeamna la acordarea "unui acces umanitar fara oprelisti si durabil in toate regiunile asediate sau in care accesul este dificil, inclusiv in Alep".

- o "demilitarizare" a rutei de la Castello, la nord de Alep, cu scopul de a permite intrarea ajutorului. Regimul detine in prezent controlul asupra acestei foste axe de aprovizionare a partii rebele a metropolei in care traiesc aproximativ 250.000 de persoane.

- in cazul in care armistitiul este respectat timp de o saptamana, Statele Unite si Rusia vor crea un centru comun in vederea efectuarii unor "atacuri aeriene militare vizand infrangerea" Statului islamic si Frontului Fateh al-Sham.

- potrivit lui Lavrov, atacuri aeriene coordonate vor fi efectuate de avioane ruse si americane in anumite zone, in timp ce fortele aeriene siriene pot efectua atacuri aeriene in alte zone.

- punctul precedent poate fi pus in aplicare doar daca "gruparile care fac parte din opozitia legitima se distanteaza" de jihadisti.

- la fel ca in cazul unui acord anterior, din februarie, Statele Unite si Rusia vor evalua incalcarile raportate de beligeranti.

- dupa o "perioada de recul a violentelor (...), vom facilita o tranzitie politica, singurul mijloc de a ajunge la incetarea de durata a acestui razboi", potrivit lui Kerry.

