AsCOOLtă vara la American Corner Iași, la final. Urmează premiile

Pe parcursul celor 10 întâlniri care s-au derulat în perioada 6 iulie - 6 septembrie, 20 de mici cititori (cu vârsta între 6 și 10 ani) au fost călăuziți în minunata lume a cărților de 10 elevi-voluntari de la Colegiul Național și de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Iași.

AsCOOLtătorii împreună cu voluntarii au citit, au pornit în căutare de cuvinte ascunse, au învățat cuvinte noi și în pauze au cântat. Și toate acestea în limba engleză. Beneficiind de resursele oferite de colecția de la Compartimentul American Corner au ascultat povestea lui Mary și a mielușelului ei („Mary and Her Little Lamb”), au aflat cum dintr-o floare apare un fruct și semnificația florilor pe care le oferim în dar din „The Reason for a Flower” de Ruth Heller, au făcut cunoștință cu diverse personaje: omida flămândă ce va deveni un minunat fluture – „A very Hungry Caterpillar” de Eric Carle, cățelul Clifford din „Clifford’s Good Deeds” de Norman Bridwell, dornic să facă fapte bune, ajutor de nădejde în caz de nevoie, sau au citit despre zebre, rinoceri, lei, hiene, leoparzi, elefanți din„Safari Animals” de Paul Hess.

”Mulțumim voluntarilor noștri: Laura Boca, Tudor Cazacu, Ioana Chiriță, Adina Iordache, Radu Mironescu, Maria Sarion, Roxana Tudosă, Simona Samson coordonați de prof. Anda Boțoiu de la Colegiul Național Iași și Iuliana Pădurariu de la Colegiului Național „Emil Racoviță” Iași. Întâlnirea finală, în cadrul cărei vor fi oferite diplomele de apreciere precum și premii surpriză, va avea loc marți 6 septembrie, ora 10, la Compartimentul American Corner de la Biblioteca Județeană Gh. Asachi (Bd. Ștefan cel Mare nr. 8-10, Galeriile comerciale, mezanin)”, a spus Mihaela Morariu, Șef Serviciu Proiecte și Programe Culturale, PR.