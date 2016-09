Aşteptând-o pe Serena

Simona Halep a mai făcut un pas la US Open, depăşind-o în optimile de finală pe ambiţioasa jucătoare spaniolă Carla Suarez (12 WTA) cu 6-2, 7-5. Meciul a fost foarte disputat, cu lungi schimburi de mingi din spatele terenului, cu unghiuri deschise şi finalizări spectaculoase. După o partidă complicată în turul anterior, cu Timea Babos, românca a revenit la forma care a arătat-o încă de la începutul circuitului nord-american. Simona Halep a jucat inteligent, cu multă răbdare, cu agresivitate, a servit bine şi a lovit mai puternic şi mai precis. Mingile ei au mers în adâncime, foarte aproape de linia de fund a terenului şi către cele laterale. În În replică, spaniola a jucat scurt, ceea ce i-a permis adversarei să finalizeze cu lovituri câştigătoare. Carla a stat mult în defensiivă, a alergat din greu pentru a se apăra şi a avut puţine oportunităţi de a ataca. Simona a început în forţă şi acest meci şi s-a desprins la 4-0, după două breakuri Apoi, Suarez a reuşit şi ea două game-uri, ultimul pe serviciul româncei. însă finalul setului i-a aparţinut Simonei Halep, care s-a impus cu 6-2, după 46 de minute. "Meciul nu a fost uşor pentru mine. Am fost însă agresivă, am luat mingea devreme. Am reuşit să o împing pe adversară în spate, iar acest lucru a fost decisiv. Mereu e ceva ce poţi face mai bine. M-a nemulţumit puţin că mi-a făcut break în setul doi, la 5-3. Dar per total sunt mulţumită, după partida mai grea din turul anterior, am reuşit să joc foarte bine. Nu m-am gândit niciodată la scor, ci doar la faptul că sunt dispusă să fac totul pentru victorie. Acum am motive să zâmbesc, pe durata partidei am fost foarte concentrată", a declarat românca, în interviul acordat Barbarei Schett de la Eurosport.

Jucătoarea din Constanţa a reuşit prima break-ul şi în setul secund, la 1-1. Suarez a făcut rebreak şi apoi a ridicat scorul la 3-2. Au urmat trei jocuri dominate de Halep, care s-a desprins la 5-3. La acest scor, spaniola s-a cerut la cabine, iar când a revenit a egalat la 5. Ultimele două game-uri au aparţinut Simonei, care a câştigat cu 6-2, 7-5 într-o oră şi 38 de minute. În faza următoare, Halep se va lupta cu învingătoarea meciului dintre americanca Serena Williams şi Iaroslava Şvedova din Kazahstan (52 WTA). Cu o zi în urmă, în turneul femnin, Angelique Kerber s-a calificat în sferturile de finală după ce a învins-o, duminică, scor 6-3, 7-5, pe sportiva cehă Petra Kvitova (16 WTA). Primele două sferturi sunt Caroline Wozniacki – Anastasija Sevastova şi Angelique Kerber – Roberta Vinci.

Surpriza zilei de duminică la US Open a fost eliminarea lui Rafael Nadal (5 ATP) dublu câştigător la Flushing Meadows, de către tânărul sportiv francez Lucas Pouille (25 ATP). După o dispută de patru ore şi şase minute, Pouille s-a îimpus cu 6-1, 2-6, 6-4, 3-6, 7-6. Francezul în vârstă de 22 de ani, care s-a prăbuşit pe teren după lovitura care i-a adus calificarea, s-a alăturat în sferturi compatrioţilor săi Jo-Wilfried Tsonga şi Gaël Monfils şi asta în condiţiile în care cel mai bine clasat francez, Richard Gasquet, a fost eliminat prematur, încă din primul tur. . Franţa nu a mai avut trei jucători calificaţi în sferturile unui turneu major de la ediţia Roland Garros 1947. "A fost un meci lung, cu răsturnări de situaţii. Cu siguranţă este cea mai frumoasă victorie a mea. După mingea de meci mi-am spus: «Gata, ai reuşit». Eram obosit, dar şi foarte mândru. Acum realizez că l-am bătut pe Rafa. Când eram copil îi urmăream meciurile, mai ales pe cele de aici. Îl admir mult în continuare, este o persoană extraordinară. E fantastic să îl înving la un turneu pe care l-a câştigat de două ori", a spus Pouille. A mai acces duminică în sferturile de finală liderul ATP, sârbul Novak Djokovic, care l-a învins cu scorul de 6-2, 6-1, 6-4, pe britanicul Kyle Edmund, numărul 84 mondial. Astfel, s-au configurat primele sterturi de finală: Djokovic – Tsonga şi Pouille – Monfils.