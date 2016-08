Atac cu tuşă la oficiali

Campioana olimpică la spadă Ana Maria Popescu a declarat, ieri, la revenirea în ţară de la Rio, că delegaţia României a beneficiat la JO de echipament de prezentare "de la ajutoare" şi că echipa refugaţilor a fost mai bine îmbrăcată decât formaţia "tricoloră". "Cu siguranţă, nu echipamentul reprezintă motivul pentru care nu au fost unele rezultate. Dar vă garantez că mergând prin satul olimpic am avut un sentiment de inferioritate. Nu poţi să ridic capul din pământ. Noi aveam o glumă între noi că suntem îmbrăcaţi de la ajutoare. Era o glumă cu un gust sărat, amar pentru că nu puteam să ne amuzăm de treaba asta. Pot să vă spun că până şi echipa refugiaţilor - au fost zece atleţi care au concurat sub steagul CIO - erau undeva lângă noi, puţin mai sus. Echipamentul nu are vreo legătură cu rezultatele noastre, dar ...", a declarat Popescu, la Aeroportul Internaţional Henri Coandă. Ea a negat acuzaţiile formulate de oficialii COSR, potrivit cărora sportivii ar fi dat măsuri mai mici de echipament: "Am fost acuzate că am dat măsuri mici. Nu, am dat măsurile pe care noi le purtăm din totdeauna la treninguri, indiferent că am fost echipate de federaţie, COSR sau altcineva".

La 12 august, au avut loc percheziţii la firma care a furnizat echipamentul sportivilor de la Jocurile Olimpice, acesta fiind, conform Poliţiei, "susceptibil de contrafacere", iar de la Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (COSR) au fost ridicate documente.

Ana Maria Popescu s-a declarat dezamăgită de criticile formulate de şefii sportului românesc în timpul JO, după ce aceştia s-au grăbit să dea "cu pietre" în sportivi, afirmând că s-au prezentat nepregătiţi la Rio. "Ştiţi foarte bine că după numai trei zile de concurs nu puteam să ridicăm ochii din pământ de ruşinea rezultatelor de la individual. Oameni de la care mă aşteptam să fie în aceeaşi echipă cu mine au fost primii care au dat cu pietre şi nu mi se pare normal. Am fost numiţi aroganţi, ni s-a spus că am mers nepregătiţi la Jocurile Olimpice, că am mers să ne batem joc. Eu nu cred aşa ceva. Te afectează aceste lucruri. îi pot înţelege pe oamenii aceia pătimaşi, suporterii, cei care consumă sport şi care au pretenţii de la oricine, dar nu pot să-i înţeleg pe oamenii care ar trebui să fie în echipa mea. Mă trezesc că nici nu s-a terminat competiţa şi ştiam că mai am şansă la medalie şi ei sunt primii care mi-au sărit în cap. Mă simt deazmăgită şi ăsta este şi motivul pentru care nu pot să mă bucur până la capăt de acest rezultat. Per ansamblu, singura experienţă frumoasă de la Rio este acest rezultat, această medalie", a declarat Popescu, la Aeroportul Internaţional Henri Coandă, referindu-se la unele afirmaţii ale preşedintelui COSR, Alin Petrache, ale secretarului general Ioan Dobrescu şi ale ministrului Tineretului şi Sportului, Elisabeta Lipă. Ana Maria Popescu s-a arătat nemulţumită de faptul că, deşi a terminat concursul în prima săptămână a JO, a trebuit să mai stea la Rio încă 12 zile. "Pentru noi, tot ce era mai important era să venim acasă să ne întânim cu familiile noastre, mai ales că mă întorc de la Rio cu gustul cel dulce al victoriei, dar şi cu un gust amar pentru ce s-a întâmplat, pentru anumite declaraţii", a spus, cu lacrimi în ochi, scrimera. Spadasina şi-ar fi dorit ca sportivii români să obţină cele nouă medalii olimpice, obiectivul cu care au plecat la Rio, şi l-a felicitat pe Albert Saritov pentru bronzul obţinut la lupte.