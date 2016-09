Ateliere de Artizanat și Meșteșugărit și Expoziție de produse Handmade pe Pietonal

Evenimentul va găzdui Ateliere de Artizanat și Meșteșugărit, precum și o Expoziție de produse Handmade, cu scopul readucerii în atenția ieșenilor a valorii tradiției românești, precum și importanţa produselor lucrate manual.

Ieşenii interesaţi vor putea vizita atelierele a 16 expozanți, dintre care menționăm: Atelierul Orgonitelor by UNAH, Atelierul Brățărelelor vesele by UNAH, Atelierul Painting Hats by Iuliana Baltes – Pălării pictate, Atelierul Rainbow by Iuliana Balteș - Evantaie pictate, Atelierul Phat Cat Crafts by Dionian Viorica – Coronițe din flori de vară, Atelierul de bijuterii din pietre semiprețioase, Phat Cat Crafts by Dionian Viorica, Atelierul de ii și broderie cu motive tradiționale, Atelierul „Sfaturi nutritive și rețete simple ca acasă!”, Atelierul „Tehnica împâslirii în realizarea articolelor vestimentare de toamnă-iarnă”.