Au mai ramas trei zile pentru romanii din afara tarii sa se inscrie in Registrul electoral

Ministerul Afacerilor Externe a anuntat luni ca au mai ramas doar trei zile pana la incheierea perioadei de inscriere a romanilor din strainatate in Registrul electoral pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie.

Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) anunta ca, pana la data de 12 septembrie 2016, au fost validate 9.116 cereri de inscriere. Dintre acestea, 6.673 mentioneaza optiunea pentru votul prin corespondenta, iar 2.443 pentru votul in sectiile de votare.

Cererile de inscriere in Registrul electoral cu optiunea pentru votul prin corespondenta au fost depuse de cetateni romani cu domiciliul sau resedinta in 2.209 localitati din 44 de tari, iar cele cu optiunea pentru votul in sectiile de votare au fost depuse de cetateni romani cu domiciliul sau resedinta in 496 de localitati din 33 de tari.

