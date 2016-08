Autorul unul accident mortal, prins cu ajutorul Facebook. Soferul nu avea permis de conducere

Accidentul a avut loc miercuri dimineata, pe bulevardul Energeticienilor din Sectorul 2 al Capitalei. Victima, o femeie care, din primele cercetari, ar fi traversat neregulamentar, a murit la cateva ore dupa ce a fost internata in spital, arata Brigada de Politie Rutiera a Capitalei.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere aratau ca, in accident, a fost implicat un autoturism marca Opel Vectra B argintiu, un model produs intre 1995 si 1999. Filmarile erau insa suficient de neclare din cauza luminii insuficiente si a distantei incat sa nu se poata observa numarul de inmatriculare al autourismului implicat in accident.

Inclusiv politistul - scriitor Marian Godina a publicat pe pagina sa de Facebook un apel pentru ca oamenii care pot da detalii sa anunte Politia Rutier: "Ne ajutati sa il gasim? In data de 24.08.2016, in jurul orei 06.30, conducatorul autoturismului din imagini a lovit mortal o persoana, pe Bulevardul Energeticienilor din Bucuresti, dupa care a parasit locul accidentului si inca nu a fost identificat. Orice informatie ne poate fi de folos", a scris Godina pe Facebook.

Anuntul politistului brasovean a avut peste 2.400 de distribuiri si cateva mii de comentarii. Unele dintre ele au continut detalii despre locul unde ar putea fi masina implicata in accidentul mortal.

"Am reusit, macar pentru o zi, sa rupem bariera aia urata, care nu ar trebui sa existe si care ne separa in doua tabere: politisti si civili. Ieri ati fost politisti. Si unii chiar foarte buni. Am primit sute de mesaje, de fapt cred ca am depasit o mie. Poze, link-uri cu anunturi auto, fel si fel de indicii. Am citit cu atentie comentariile de la toate distribuirile postarii. Peste 2000 de share-uri. Am gasit un comentariu in care era indicat chiar si un numar de inmatriculare. Am fost in legatura permanenta cu colegul meu de la Brigada Rutiera, care are dosarul in lucru, iar el, la randul lui, cu colegii aflati la serviciu, in teren. Nu era de serviciu, dar nu a ezitat sa se imbrace, sa plece de acasa si sa mearga sa verifice pista cea mai plauzibila. Stiind ca era pe drum spre posibilul autor, iar eu sunt tocmai in Brasov, stateam ca pe ace si il rugasem sa ma sune si sa-mi spuna si mie ce face. M-a sunat in scurt timp: ᅡMariane, l-am gasit, asta e!ᅡ", a scris Marian Godina sambata dimineata pe Facebook.

Vineri seara, Politia Rutiera a identificat masina in spatele unui bloc din zona strazii Margeanului, in zona Pietei Rahova din Bucuresti. Autoturismul are urmele accidentului rutier produs miercuri dimineata. Suspectul, potrivit unor surse din cadrul Politiei Capitalei, are 23 de ani si nu are permis de conducere. El a fost retinut, sambata dimineata, pentru 24 de ore si urmeaza sa fie prezentat magistratilor de la Judecatoria Sectorului 3 cu propunere de arestare preventiva, arata sursele citate.