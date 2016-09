Avalanșă de piese de teatru la Ateneul Tătărași, în această săptămână

Joi, 15 septembrie, în Grădina de Vară a Ateneului se va organiza “Seara Armenească – Tradiții și obiceiuri în comunitatea armeană”. Evenimentul va cuprinde prezentarea armenilor din Iaşi, o incursiune în istoria armenilor, prezentarea revistei tineretului armean din Iaşi - Revista Siamanto şi un moment artistic susţinut de trupa Siamanto. Participanţii se vor bucura de acordurile muzicii armene şi vor savura delicioase produse specifice bucătăriei tradiţionale armene. Preţul biletului este 10 lei, iar rezervările se fac la nr. de telefon 0741-279.740, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00-17.00.

Vineri de la ora 20.00, în Grădina de Vară a Ateneului publicul iubitor de comedie este chemat, în calitate de jurat, în proces cu “Acuzat: femeia (Sincer… Te iubesc?!)”, regia Viorel Vârlan. Partea citată are dreptul la un spectacol, parte a marelui spectacol în care femeia îşi înşeală bărbatul, ca răzbunare supremă. Umorul însoţeşte drama bărbatului înşelat în dragoste, transformând-o în comedia neputinţei sale. Distribuţie: Andrei Ciobanu, Erica Moldovan, Viorel Vârlan, Ionel Apetrei. Durata spectacolului este de 1ora și 20 de minute. Pretul biletului este 12 lei. Rezervari la telefon 0741-279.740, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00-17.00. Recomandat celor peste 16 ani.

Sâmbătă, 17 Septembrie de la ora 11.00 în Grădina de Vară Teatrul de Buzunar Puppets Art Time vă invită la spectacolul pentru copii “Prostia omenească” după Ion Creangă. Păpuşile bibabo (pe mână ) se vor prezenta într-un spectacol plin de umor, dar care va face, de fapt, haz de necaz. Umorul lui Creangă împletit cu gaguri păpușărești aduc spectacolul aproape de copii dar şi de cei trecuţi de această vârstă. Actori: Tudor Rotaru, Ecaterina Rotaru, Laurenţiu Vasilache. Spectacolul este recomandat copiilor peste 6 ani și va dura 35 – 45 de minute. Preț unic al biletelor 8 lei. Rezervările se fac la nr. de telefon 0741-279.740, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00-17.00.

Duminică, 18 septembrie, de la ora 20.00 pe Terasa Acoperiș a Ateneului Fosinel și Petronela, îndrăgitele personaje ale comediei “Dragoste pe contrasens” (partea a treia din Trilogia dragostei, dupa “Casatorie in 2” și “1+1=3”) vor face ce au făcut și până acum: își continuă viața în 2, plină de peripeții, dar într-o altă etapă: acțiunea se petrece după 20 de ani de la finalul părții a II-a. Și cum vremurile s-au schimbat, ei au acum de înfruntat nu doar problemele specifice de cuplu, ci și dificultățile care vin în același timp cu viața modernă. În plus, copilul lor a crescut, e major, și acesta reprezintă o dificultate în plus. Surprizele nu vor lipsi însă nici acum. E pentru prima dată când lângă Frosinel și Petronela va apărea un al treilea personaj în carne și oase. Suntem convinși ca publicul îi va susține și se va distra copios.