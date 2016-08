Avantaje şi dezavantaje ale unui încărcător wireless

Ei bine, acest lucru nu mai este valabil! Încărcarea wireless este un concept care câştigă tot mai multă popularitate în rândul utilizatorilor, în special de când toate flagship-urilor marilor companii au primit această nouă funcţionalitate.

În momentul de faţă, adoptarea acestei “minuni” tehnologice este condiţionată nu atât de către utilizatori, cât de disponibilitatea pe dispozitivele mobile. Practic, oricine doreşte să beneficieze de această funcţionalitate, trebuie să achiziţioneze şi un dispozitiv mobil care să permit acest lucru. Dar şi acest lucru se schimbă încetul cu încetul. Vom dezvolta totul un pic mai jos.

Înainte de orice, este bine dacă aflăm un pic mai multe despre încărcarea wireless.

Ce este încărcarea wireless?

Încărcarea wireless este un proces prin care dispozitivul mobil poate fi încărcat fără a fi nevoie de conectarea sa la un cablu de încărcare.Utilizatorii pot beneficia de această funcţionalitate în două moduri: fie achiziţionează un dispozitiv care beneficiază de componentele hardware pentru încărcarea wireless nativă, fie pot achitiţiona o baterie externă, care se fixează pe dispozitivul mobil precum o carcasă, aceasta având funcţia de încărcare wireless.

Cu toate că există această opţiune de a cumpăra o carcasă, cu baterie externă şi funcţie de încărcare wireless, este o soluţie care nu numai că „distorsionează” dimensiunile şi volumul smartphoe-ului tău, dar vine cu un preţ destul de mare, în funcţie de capacitatea bateriei externe cu care este dotată.

Cum funcţionează încărcarea wireless?

Încărcarea wireless a dispozitivelor se realizează prin intermediul câmpurilor electromagnetice, de la un dispozitiv, care induce un curent electric într-o bobină de metal din interiorul altui dispozitiv.

Acel curent va alimenta bateria, iar pentru că acel curent este generat direct în interiorul dispozitivului respectiv, nu există nici pericole care ar interveni, în mod normal, dacă ar fi vorba de alimentarea convenţională, prin cablu.

Care sunt avantajele încărcării wireless?

1. În primul rând, încărcarea wireless te eliberează de necesitatea manevrării unui cablu şi să ai grijă în permanenţă unde ai pus încărcatorul pentru mobil. În aceast fel, dacă nu mai pui mâna atât de des pe cablul de încărcare, acesta nu va mai suferi deteriorările care se produc de obicei, ca urmare a exploatării excesive.

2. Dacă dispozitivul tău este rezistent la apă şi la praf, cel mai probabil portul de încărcare este acoperit cu un înveliş protector. Prin încărcarea wireless, utilizatorul nu mai trebuie să umble la învelişul protector, iar etanşeitatea, pe termen lung, nu va mai fi afectată.

3. Îţi poţi încărca dispozitivul aproape oriunde. Cel mai răspândit standard de încărcare wireless este Qi. Acest standard se regăseşte în cele mai multe locuri din lume. Spre exemplu, la aproape toate hotelurile şi aeroporturile există pad-uri pentru încărcarea wireless.

4. Deoarece încărcarea wireless este un stardard universal, acesta poate fi folosită pentru încărcarea mai multor dispozitive mobile, de la smartphone şi tablete, până la smartwatch-uri. Practic, elimini numărul de cabluri necesare şi numărul de prize ocupate.

5. Odată cu lansarea „fast charging” şi pentru încărcarea wireless, dispozitivele nu vor mai sta mult timp la încărcat, iar fiecare membru al familiei va putea să încerce dispozitivul, fără să se certe din cauza unui încărcător.

Care este dezavantajul încărcării wireless?

Este evident că există şi un dezavantaj pe care această tehnologie îl are, iar aici vorbim despre eficienţa energetică, comparativ, evident, cu încărcarea prin cablu. Practic, încărcarea wireless are o pierdere mare de energie emisă sub forma de căldură.

