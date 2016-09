Badminton de clasă la Iaşi

Iaşul găzduieşte în acest an Balcaniada de badminton pentru seniori. Evenimentul se va derula de vineri până duminică la Sala Polivalentă. Artizanii aducerii Balcaniadei la Iaşi sunt conducătorii clubului Preventis. “Noi avem o relaţia foarte bună cu preşedintele Asociaţiei Balcanice de Badminton, domnul Puzant Kassabian. Iniţial, l-am rugat să ne acorde organizarea Balcaniadei de veterani. Aceasta era însă «promisă» altei ţări, aşa că ne-a oferit posibilitatea de a organiza Balcaniada de seniori. A fost o provocare mare pentru noi, mai ales că Iaşul nu a organizat niciodată un astfel de eveniment, la nicio categorie de vârstă, însă am acceptat fără rezerve” a povestit fosta campioană naţională Alina Pieptu Popa, care acum este şi antrenor la clubul condus de Petre Crivoi. Principala problemă a fost obţinerea bugetului necesar organizării turneului. “Ţinând cont de contextul politic existent, la competiţia din acest an participă patru reprezentative, România, Bulgaria, Serbia şi Republica Moldova. Tuturor delegaţiilor a trebuit să le asigurăm cazare, masă. Ţinând cont şi de alte cheltuieli de organizare, am avut nevoie de aproape 25 000 de euro. Spre satisfacţia noastră, am obţinut aceşti bani, care au venit numai din surse private. Ne-au ajutat Zdrovit România, Apan Motors BMW, Hotel Select şi Brikston, fără de care nu puteam organiza evenimentul” a spus Alina, care a prezentat programul competiţiei: “Reuniunile vor avea loc vineri, sâmbătă şi duminică, începând cu ora 10. În prima zi şi în prima jumătate a celei de-a doua se va desfăşura turneul pe echipe. Vor participa cinci formaţii, România urmând a avea şi echipa a doua, unde voi juca şi eu, la dublu mixt. Apoi, încep probele individuale, feminin şi masculin, simplu şi dublu şi dublu mixt. Cele cinci finale vor avea loc duminică dimineaţă”.

Intrarea la cea mai importantă competiţie de badminton care a fost găzduită vreodată în Iaşi va fi liberă.