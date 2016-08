Băncile au făcut în prima jumătate a anului profit de 500 milioane euro

Băncile care activează pe piaţa românească au înregistrat, în prima jumătate a acestui an, un profit cumulat de 531 milioane euro, arată calculele Raiffeisen Bank pe baza datelor publicate de către Banca Naţională a României (BNR). Rata creditelor neperformante, una dintre principalele poveri pentru băncile româneşti după izbucnirea crizei financiare, a scăzut la jumătatea anului la 11,3%, de la 16,2% în iunie 2015. În trimestrul al doilea, băncile din România au înregistrat un profit de 1,2 miliarde lei, echivalent cu 269 milioane euro, potrivit Raiffeisen."Rezultatul din trimestrul al doilea a fost afectat negativ de provizioanele constituite de către bănci ca urmare a intrării în vigoare a Legii dării în plată, în luna mai, dar a fost susţinut de câştigurile înregistrate în bilanţurile băncilor după achiziţia Visa Europe de către Visa", se arată într-un raport publicat luni de analiştii Raiffeisen Bank.

Datele BNR arată că activele băncilor româneşti au ajuns la jumătatea acestui an la 380,1 miliarde lei (84,1 miliarde euro), în creştere cu 2,7% faţă de finalul lunii martie şi cu 4,6% faţă de iunie 2015. Rata creditelor neperformante a scăzut de la 16,2% în iunie 2015 şi 13,52% în martie 2016 până la 11,3% la finalul primului semestru din acest an, nivel minim de când sunt raportate de către BNR date agregate la nivelul sectorului bancar privind creditele neperformante după definiţia ABE. Seriile BNR cuprind date începând din septembrie 2014. Indicatorul ROA (return on assets), al profitului raportat la activele bancare, a crescut de la 1,26% la finalul lunii martie până la 1,27% la jumătatea anului, în timp ce câştigul raportat la capitalurile proprii (ROE - return on equity) a ajuns la 12,28% în iunie, de la 11,69% în martie.

Indicatorul creditelor raportate la depozite, o măsura a gradului în care băncile se finanţează din resurse interne, atrase de la clienţii proprii, a continuat să scadă în trimestrul al doilea şi a ajuns la 83,66% la jumătatea anului, de la 87,02% în martie şi 93,56% în iunie 2015. Cifrele arată că, la fiecare 100 de lei atraşi de la clienţi sub formă de depozite, băncile au acordat credite în valoare de 83,66 lei la jumătatea acestui an, clienţii - firme şi persoane fizice - având statut de creditori neţi faţă de sectorul bancar românesc. Pe piaţa bancară românească activau la jumătatea anului 36 de bănci, din care şapte sunt sucursale ale unor bănci străine.