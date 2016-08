Batem şi în deplasare?

Etapa a V-a a Superligii de rugby se încheie astăzi, de la ora 17:00 cu partida dintre Dinamo Bucureşti şi Politehnica Iaşi, o partidă care altădată era extrem de dezechilibrată. Însă, datorită schimbărilor spectaculoase în echipa antrenată de George Sava, Cosmin Raţiu şi Ioan Iftodi, Politehnica a devenit surpriza plăcută a începutului de sezon şi doreşte foarte mult să obţină şi o victorie în deplasare, după succesele cu CSM Olimpia şi CSU Cluj, pe stadionul de rugby din Tătăraşi. Premise ar fi, echipa ieşeană s-a întâlnit cu Dinamo în presezon, iar bucureştenii au câştigat foarte greu, cu doar un eseu în plus. Dinamo are avantajul de a fi stat în etapa trecută. Pentru acest meci, antrenorul George Sava pregăteşte câteva surprize, care se înscriu în politica sa de rulare a lotului, dar şi de căutare a unei formule cât mai competitive. Printre acestea, ţinerea pe bancă a lui Daniel Plai, are locul de cinste. Formaţia probabilă anunţată de oficialii ieşeni este: Balan, Butnariu, Sasu – Toader, Raţiu – Ntozakhe, Druşcă, N.Moa – Moroşan, Bezuidenhout – A. Moa, Taljard, Prins, Mihai, Neagu. Rezerve: Orghianu, Chiriac, Dorogan, Niţă, Pâslaru, Rusu, Plai, Curcan. În etapa a V-a s-a mai disputat ieri partida Steaua – Ştiinţa Baia Mare, scor 29-24, iar astăzi, de la ora 11:00, se joacă întâlnirea CSU Cluj – Timişoara Saracens.