BCR reduce avansul pentru creditele ipotecare în oraşele medii şi mari

Banca Comercială Română (BCR), cea mai mare bancă din România după valoarea activelor, a anunţat reducerea avansului minim pentru creditele ipotecare până la 15% în anumite condiţii în 42 de localităţi medii şi mari, la trei luni după ce anunţase creşterea avansului la 35%, potrivit unui comunicat publicat marţi, măsura fiind aplicată în contextul scăderii puternice a creditării imobiliare după intrarea în vigoare a Legii dării în plată. Legea dării în plată, care permite românilor ce au cumpărat locuinţe pe credit să scape de datorii dacă cedează casele băncilor, a intrat în vigoare în 13 mai. Cu puţin timp înainte de această dată, BCR a anunţat majorarea avansului la creditele ipotecare de la 15% la 35%, cumulat cu reducerea perioadei de finanţare de la maxim 30 de ani la 25 de ani.

”În 42 de localităţi medii şi mari din România, BCR poate acorda credite ipotecare cu avans de 25%, în urma calibrării riscurilor de creditare; avansul scade la 15%, dacă perioada de acordare a creditului este de maxim 20 de ani”, se arată în comunicat. Printre argumentele aduse de către reprezentanţii BCR se numără avansul pieţei imobiliare şi gradul mare de lichiditate existent în piaţă. Primul semestru al acestui an a fost cel mai bun din istoria modernă a pieţei imobiliare din România, în special pe zona rezidenţială, unde au fost acordate 21.000 de credite prin programul Prima Casă, cu 40% mai multe decât anul trecut, a declarat recent directorul diviziei New Homes din cadrul firmei de consultanţă imobiliară Coldwell Banker, Gabriel Voicu.

Numărul unităţilor care vor fi livrate în acest an este estimat la 14.000 numai în Bucureşti, faţă de 9.000 în 2008, înainte de criză. BCR oferă ca exemplu un calcul valabil în luna august 2016 pentru un credit ipotecar Casa Mea în valoare totală de 160.000 lei (36.000 euro), pe 25 de ani. Acest credit are o dobândă anuală efectivă (DAE) de 4,53%, cu dobândă fixă cinci ani de 4,95%, ulterior variabilă, în funcţie de ROBOR la şase luni, la care se adaugă o marjpă de 3%.În prezent, ROBOR la şase luni este de 1%, nivel apropiat de minimul istoric, dar unii analişti se aşteaptă ca indicatorul ROBOR, al pieţei interbancare, să crească în anii următori, dacă banca centrală va majora dobânda de politică monetară. În exemplul BCR, comisionul de analiză este zero, costul de evaluare a apartamentului este de 370 lei, iar valoarea totală plătită de către consumator este de 262.886,53 lei (59.102 euro), din care costul total al creditului reprezintă 102.886,53 lei.