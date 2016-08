Beatrice Rancea a început să facă ordine la Opera din București

Coregraful Italian Renato Zanella va fi noul coordonator al trupei de balet de la Opera Nationala Bucuresti, a confirmat Beatrice Rancea, directorul interimar al institutiei, care a precizat ca Johan Kobborg nu detinea functia de director al baletului, pentru ca o astfel de functie nu este legal posibila pentru cetatenii straini.

"Renato Zanella va fi coordonator artistic, echivalentul unui director al baletului. Avand in vedere ca, prin Codul Muncii, persoanele de alta nationalitate, cu atat mai mult daca nu cunosc limba, nu pot sa aiba functii de conducere, respectiv de directori. Director in Opera nu poate fi nimeni daca e strain. Insa aceste atributii pot intra in fisa postului si atunci directorul artistic, directorul baletului se vor numi coordonatori balet sau respective artistic, care vor primi atributiile unui director", a explicat directorul interimar al Operei Nationale Bucuresti, Beatrice Rancea.

Despre cum s-a negociat cu Johan Kobborg ramanerea in Opera, Beatrice Rancea spune ca acesta a vrut sa ramana doar in conditiile vechiului contract pe care l-a avut cu institutia.

"Domnul Kobborg credea ca este directorul baletului. Nu putea sa aiba si nici nu a avut aceasta titulatura, dansul nu era angajat ca director al baletului. Domnul Kobborg a avut un cu totul si cu totul alt contract, nu a putut sa primeasca scris titulatura de director al baletului. I-am oferit posibilitatea de a reveni in Opera, si lui si doamnei Alina Cojocaru, dar mi-a spus ca nu doreste decat in conditiile pe care le-a avut inainte, nici mai mult, nici mai putin. I-am explicat ca legislatia Romaniei nu ne permite conditiile pe care dansul presupunea ca le-a avut. Nu a fost, pe hartii, directorul baletului. Asta am inteles ca a fost si discutia pe care a avut-o cu directorul de dinaintea mea si motivul pentru care si-a dat demisia, ca dansul a dorit sa fie directorul baletului. Eu, in momentul cand am venit in institutie, dansul isi daduse demisia", a precizat Racea.

Opera Nationala Bucuresti a fost scena unor conflicte deschise in mandatul ministrului Culturii Vlad Alexandrescu, conflict deschis intre dirijorii Vlad Conta si Tiberiu Soare, numiti, pe rand, la conducerea institutiei, si balerinul Johan Kobborg, care avea atributii de coordonare a Companiei de balet. Tensiunile s-au accentuat, ducand la un vid de putere la ONB si la demisia ministrului Culturii, criticat de presedintele Klaus Iohannis pentru felul in care a gestionat criza de la Opera.

