BenQ lansează primul videoproiector pentru pasionaților de camping

Cu o greutate de 1kg (0.5Kg fara baterie), dimensiuni de invidiat și o serie de caracteristici specifice mai mult proiectoarelor de interior, BenQ GS1 este modalitatea perfectă de a îți petrece serile în aer liber, alături de familie și prieteni.

“Pe măsură ce noțiunea de camping și vacanță outdor crește în popularitate, apare și necesitatea unor activități în aer liber care să distreze întrega familie, mai ales după lăsarea întunericului. BenQ GS1 este soluția ideală pentru astfel de activități, fiind capabil să ofere un divertisment de calitate, potrivit pentru toate vârstele. Suntem bucuroși să lansăm acest nou proiector, suficient de mic pentru a se potrivi în orice spațiu, inclusiv în trusa esențială a oricărui camper.” a declarat Lee Conway, CEO și Președinte, BenQ Corporation.

Rescriem regulile

GS1 este un proiector DLP LED(Solid-state lighting, SSL) ultra-portabil, de dimensiunea palmei, ce depășește cu mult capabilitățile normale ale unui astfel de dispozitiv. Astfel, veți descoperi o funcție de streaming a conținutului online (filme, muzică sau videoclipuri), dar și posibilitatea de a partaja conținutul multimedia direct de pe telefon. Aplicațiile integrate dau acces la mai multe canale de entertainment, utilizate de iubitorii de camping din întreaga lume. Astfel, veți avea acces la emisiile online ale canalelor TLC, Discovery, Foodie , Red Bull, Challenger Camping-cars, Coleman® EMEA Official Channel, Chausson CampingCars, CamperOnTube, MotorhomeCampervan, Caravantv1000, Snow Peak, Foodtube, Food Revolution, Gordon Ramsay, POPSUGAR Food și How To Cake It.

Prin intermediu tehnologiei AWB (Auto White Balance) proiectorul va menține culorile intacte o lungă durată de timp, oferind o funcționare ireproșabilă pentru o perioadă de peste 20-30.000 ore.

