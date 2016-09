Bepejeul de diseară de la partidoi, pe înţelesul electorului mediu

Anunţul oficial, dacă îl veţi auzi, este de o banalitate înfiorătoare: va avea loc întrunirea Bepejeului. Anunţul neoficial, făcut nouă pe surse, sună însă mult mai incitant: este vorba, de fapt, de alegerea unui for nou de conducere (sau completarea actualului) care va desemna oamenii ce urmează a fi puşi pe liste la alegerile din decemvre. Iar dacă nu ştiaţi, ultimul for de acest fel a fost ales prin primăvară, şi e dominat de oamenii lui Castanciu. Între timp, însă, Chir Nica a câştigat premăria, are spatele susţinut de Drac Nea, a devenit şi prezident interimar la filiala judeţeană în locul omului lui Castanciu. Deci ar fi total îndreptăţit, zice el, să dea diseară lovitura, adică să-şi numească un nou Bepejeu, for care să pună pe listele de dipotaţi şi sinatori doar oameni de-ai lui. Castanciu jr., însă, nu va sta deloc cu mâinile-n sân, şi se aude că are deja un plan de bătaie. Aşa că, hai: repejor după bere şi seminţe, că se anunţă derby frumos! Başca şi cu cafteală de arbitri, la final...

Sondăjelul care dă fiori reci pe la leberali

Un sondaj recent, făcut doar pe Bucureşti, şi care i-a speriat de moarte pe toţi liderii leberali, cică ar da fiori reci şi sforarilor leberali de la Iaşi, din cauza asemănărilor dintre cele două scene electorale. Sondajul cu pricina, chiar dacă făcut de un neamic al leberalilor, dar de un institut care a fost pe aproape la estimările de la locale, cică ar da ca rezultate, în eventualitatea alegerilor parlamentare, 40 la sută partidoiului, doar 16 la sută leberalilor, şi, atenţie mare, cică 24 la sută partidului lui Nicuşor. Şi pentru că acest partid antisistem are un plod şi la Iaşi, plod care a făcut, cam la fel ca la Bucale, o figură frumuşică la localele din iunie, cică şi leberalii ieşeni s-ar teme (pe bună dreptate, am zice şi noi) că acelaşi rezultat s-ar putea profila şi la Iaşi, cu nuanţele de rigoare. Vă daţi aşadar seama ce dezastru ar fi, în condiţiile în care leberalii ieşeni împart acuma locurile eligibile de pe listele de dipotaţi şi sinatori pentru un procent dublu, de peste 30 la sută? Adică un singur sinator, Hop Prea, în loc de foarte probabil doi (adicătelea fără Miha Ella), şi numai doi dipotaţi (Alexe şi probabil Bot Ia) în loc de patru siguri (plus Moartea din Carpaţi şi D. Boss)? Mda, urâte veşti pentru o aşa de frumoasă zi de început de uichend...

Apar şi mogulii în dosarul bombă al toamnei

Informaţii pe surse vin şi despre dosarul în care a fost reţinut alaltăieri colonelul ex-SRI implicat alături de o reţea de evrei foşti Mossad în tentativa de compromitere a şefei DNA, contra a aproape un milion de lire sterline. Cică în curând ar urma să fie anchetaţi şi doi moguli media de la Bucale, iar ceva mai încolo şi niscai politicieni importanţi. Hopaaa!?