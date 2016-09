BMW confirma lansarea noului BMW Seria 5 la inceput de 2017. Productia va demara in acest an

​A saptea generatie BMW Seria 5 va incepe sa fie produsa din acest an, in uzina BMW Dingolfing si la subcontractorul Magna Steyr, urmand ca lansarea pe piata sa aiba loc la inceputul anului 2017. Pentru noul model sunt folosite noi sisteme si procese de productie, cu accentul pus pe digitalizare, iar pentru utilizatori va fi posibil sa monitorizeze imprejurimile masinii direct pe telefonul mobil.

„Productia noului BMW Seria 5 Sedan va incepe inainte de finalul anului, pentru a fi pregatita pentru lansarea pe piata in prima parte a anului 2017. in pregatire pentru noul model, uzina din Dingolfing a fost supusa pe parcursul ultimelor luni unui amplu proces de renovare si constructie. Mai multe sute de milioane de euro au fost investite in masuri care au inclus un nou atelier de caroserii in partea de vest a uzinei si restructurarea instalatiei de trenuri de rulare in departamentul de asamblare a automobilelor”, a anuntat BMW.

Pe langa productia tuturor modelelor BMW Seria 7 si BMW Seria 6, uzina Dingolfing va continua sa produca toate variantele noului BMW Seria 5 si va reprezenta principala uzina pentru reteaua internationala de productie a BMW Seria 5. In premiera, unitati suplimentare ale noului BMW Seria 5 Sedan vor fi produse si la constructorul austriac sub contract Magna Steyr AG & Co KG, la uzina sa din Graz.

