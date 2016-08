BNR a trimis 32 de miliarde euro cash plus 103 tone de aur la Londra

”Pentru că multă lume consideră că e ceva necurat aici, de ce BNR ține aurul la Londra. Păi, aurul este parte din rezerva noastră internațională. E rezervă internațională. Nu e rezervă internă. Toată rezerva internațională a unei țări se ține în exterior, că de aia se numește rezervă internațională. Dolarii, cei 32 de miliarde de euro, 37 de miliarde echivalent de dolari, nu-i ținem în țară. Dacă i-am ține în țară, nu ar avea absolut nicio valoare. Nu ar asigura stabilitatea. Îi ținem în conturi în străinătate. Așa se ține. Pare contraintuitiv, dar în momentul în care am ține rezerva valutară în țară, în primul rând am credita pe gratis, fără dobândă, țările emitente de monedă ale monedei respective și în al doilea rând nu am asigura convertibilitatea”, a declarat guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, vineri seară, la Alba Iulia, citat de News.ro.

Isărescu a explicat că prin păstrarea rezervei internaționale în străinătate aceasta poate fi verificată de către partenerii economici ai României.