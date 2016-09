Bonurile in valoare de 564 lei emise pe 18 august au iesit castigatoare la extragerea Loteriei bonurilor fiscale

Extragerea Loteriei fiscale pentru bonurile emise in luna august a fost organizata duminica, in studioul TV al Loteriei Romane.

Dupa extragerea bilelor din urne, au iesit castigatoare bonurile din data de 18 august, in valoare de 564 lei.

Rezultatele extragerii vor fi postate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) si al C.N."Loteria Romana" (CNLR) pentru o perioada de minimum 30 de zile.

Cererile pentru revendicarea premiilor, in valoare totala de un milion de lei, pot fi depuse incepand de luni la sediile ANAF. Persoanele care merg la Fisc pentru revendicarea premiilor trebuie sa depuna in original bonul fiscal castigator, alaturi de copia actului de identitate si de o cerere.

Un bon fiscal este considerat castigator doar daca indeplineste cumulativ conditiile prevazute de lege, avand inscrise elementele obligatorii care arata ca a fost emis cu un aparat de marcat fiscalizat.

Fiecare unitate teritoriala ANAF la care se depun bonurile fiscale castigatoare va elibera o copie a acestora cu mentiunea "conform cu originalul", pe care va fi scris numarul unic de inregistrare. Pentru asigurarea transparentei, lista cu numerele unice de inregistrare ale cererilor de revendicare va fi publicata pe site-urile MFP si ANAF.

Daca vor fi depuse cereri pentru mai mult de 100 de bonuri castigatoare, va fi efectuata o noua extragere la o data ulterior anuntata, pentru desemnarea a maxim 100 de premianti.

Dupa stabilirea finala a bonurilor castigatoare, acestea vor fi centralizate si transmise in termen de doua zile catre ANAF, pentru ca institutia sa incarce rezultatele in "Baza de date privind Loteria bonurilor fiscale" si sa verifice daca bonurile sunt autentice. Controalele sunt realizate de catre Directia Generala Antifrauda Fiscala, prin directiile regionale.

In acest an vor fi organizate in total 14 extrageri ale loteriei bonurilor fiscale, dintre care 12 lunare si doua ocazionale, fiecare cu un fond de premiere de un milion de lei. Pana in prezent, au avut loc opt extrageri lunare, aferente lunilor ianuarie-august, si una ocazionala, de Paste.

La extragerea din august au iesit castigatoare bonurile fiscale in valoare de 505 lei emise pe16 iulie.

Anul trecut, valoarea totala a premiilor acordate a fost de aproape 5 milioane de lei, suma care s-a impartit intre 17.985 de castigatori, potrivit datelor MFP.