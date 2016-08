Boyko Borisov, premierul Bulgariei, nu va candida la prezidentialele din noiembrie

Boyko Borisov, premierul Bulgariei, a anuntat ca nu va candida in alegerile prezidentiale din luna noiembrie a acestui an, fara a spune insa care e candidatul partidului sau, majoritar in coalitia de guvernare.

Borisov a dat totusi de inteles ca o femeie ar putea candida din partea GERB, enumerand cateva potentiale candidate: Iordanka Fandakova (primarul Sofiei), Kristalina Georgieva (comisar european), Rumiana Basvarova (ministru de Interne), Teska Taceva (presedintele Parlamentului).

Borisov a mai spus ca partidul sau isi va anunta candidatul pe 2 octombrie, deci cu cateva zile inainte de inceperea oficiala a campaniei electorale.

hotnews.ro