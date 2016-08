Brânză se luptă în instanţă să anuleze două amenzi primite de la ITM

Omul de afaceri Cornel Brânză se luptă pe două „fronturi” cu inspectorii de muncă pentru a anula sancţiunile contravenţionale primite de cele mai importante firme din portofoliul acestuia. Brânză a atacat în instanţă procesele verbale încheiate de reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) în urma verificărilor realizate la SC Ted Construct SRL şi SC Con Ted Company SRL. Surse oficiale, apropiate ziarului nostru, spun că cele două societăţi au fost amendate fiecare cu 5.000 lei de ITM pentru că nu au dus la îndeplinire măsuri anterioare trasate de inspectorii de resort.

„A fost un control de la ITM în urma căruia domnii veniţi în verificare mi-au dat termen pentru a aduce la îndeplinire anumite măsuri. Noi am dus la îndeplinire tot ce ni s-a trasat, dar nu la termenul stabilit. Nu este vorba de muncă la negru sau altceva. Am avut o contabilă mai superficială, cu care între timp am şi încheiat raporturile de muncă, care nu a făcut la timp modificările cuvenite în REVISAL. Nu e vorba de bănuţi. Chiar dacă suntem în insolvenţă ne plătim la timp atât angajaţii, cât şi datoriile către stat”, se apără omul de afaceri. În urmă cu câteva zile, Cornel Brânză a reuşit prin firma SC Con Ted Company SRL să-şi adjudece un contract în valoare de aproape un milion de lei ce presupune reabilitatea unui bloc de locuinţe şi transformarea acestuia în noul sediu al Primăriei comunei Erbiceni.

SC Con Ted Company SRL a depus oferta pentru adjudecarea acestui contract împreună cu un terţ susţinător, nimeni alta decât Ted Construct, una din cele mai cunoscute companii de construcţii ieşene, intrată în septembrie 2015 în insolvenţă. SC Con Ted Company SRL a avut anul trecut o cifră de afaceri de 4,1 milioane lei, un profit net în valoare ce depăşeşte cu puţin 800.000 lei şi un număr mediu de 5 angajaţi. În schimb, SC Ted Construct SRL a raportat pentru 31 decembrie 2015 pierderi de 2,8 milioane lei şi o cifră de afaceri în valoare de 22,1 milioane lei.