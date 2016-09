Cale liberă pentru Halep

Simona a învins o adversară dificilă, Lucie Safarova, la US Open şi s-a calificat în turul III, alături de Monica Niculescu. Halep o va întâlni pe unguroaica Timea Babos

Simona Halep (5 WTA) a învins-o, ieri, cu scorul de 6-3, 6-4, pe Lucie Safarova din Cehia, locul 44 WTA, calificându-se în turul al treilea al US Open. Halep a întâlnit o adversară difcilă, care în urmă cu mai puţin de un an era pe locul 5 WTA. Încă de la începutul meciului de joi, românca a imprimiat un ritm alert şi agresiv jocului, obigând-o pe Safarova sa fie cu un pas în urma mingii şi să lovească din poziţii inconfortabile. Uşor, uşor, Safarova s-a apropiat de nivelul fizic al evoluţiei adversarei, dar a avut probleme cu precizia loviturilor. Jucând la risc şi căutând mereu lovitura decisivă, sportiva cehă a greşit de puţin ţinta în dese rânduri. A trimis mingi care au ieşit milimetri în afara terenului şi acest lucru i-a afectat moralul. A condus de multe ori cu 40-15, dar nu a reuşit să concretizeze ghemul pe tabelă în dreptul ei. Simona Halep a jucat inteligent, cu răbdare în schimburile lungi de mingi, fără să-şi asume riscuri inutile, punctând doar când a fost sigură de execuţie. Halep a condus cu 3-0 în primul set după două break-uri. Safarova a egalat la 3 şi a avut două mingi de 4-3 pe propriul serviciu, însă Halep a câştigat game-ul. Pe serviciul Simonei, Safarova a avut 40-15, dar din nou cea care a a câştigat a fost românca. La 3-5, jucătoarea cehă şi-a cedat serviciul la 0 şi setul cu 3-6, după 46 de minute. Setul al doilea a început cu un break pentru Safarova, apoi Halep a egalat imediat. La 2-2, Safarova a reuşit un nou break, apoi a greşit mult în jocul următor şi jucătoarea română a egalat la 3. Următorul break s-a produs la 5-4 pentru Halep, pe serviul adversarei, astfel că românca a pus capăt meciului după o oră şi 27 de minute de joc. În faza următoare, Halep va evolua cu Timea Babos (Ungaria, 34), care a dispus de Richel Hogenkamp (Olanda, 165), jucătoare venită din calificări, cu scorul de 6-2, 6-4. Simona are două victorii la jucătoarea maghiară, în 2013 şi 2015.

Prima jucătoare română calificată în turul III la US Open a fost Monica Niculescu, care a câştigat meciul din turul II cu Ana Bogdan, scor 6-0, 6-1. Ambele românce au avut probleme medicale, solicitănd pauze de îngrijiri la 3-0 în setul I (Monica), respectiv, la 3-0 în setul II (Ana). În turul trei, Niculescu o va înâlni pe daneza Caroline Wozniacki, fost număr 1 mondial, în prezent pe locul 74 WTA. Caroline a învins-o cu 6-4, 6-4 după un meci de o oră şi 46 de minute, pe rusoaica Svetlana Kuzneţova (10 WTA). Meciul nu a început uşor pentru Caroline, care a fost condusă cu 0-4 în primul set de către experimentata rusoaică, dar în final jucătoarea daneză s-a impus fără probleme.

Marea surpriză a nopţii de miercuri pe joi a fost eliminarea, spaniolei Garbiñe Muguruza, numărul trei mondial, învinsă de către letona Anastasija Sevastova (48 WTA), cu 5-7, 4-6. Muguruza, care în luna iunie a câştigat primul său titlu de Grand Slam, la Roland Garros, fusese eliminată din turul al doilea şi la Wimbledon, în iulie. Iberica avea şansa de a deveni lider mondial în cazul în care câştiga turneul de la Flushing Meadows, iar americanca Serena Williams, numărul unu WTA, pierdea în primele tururi. Sevastova, 26 ani, finalistă anul acesta la Bucureşti (0-6, 0-6 cu Simona Halep), a reuşit cea mai răsunătoare victorie a carierei sale, întreruptă în 2013 de o serie de accidentări.Jucătoarea baltică a revenit în circuit în 2015, iar anul acesta a jucat două finale WTA, la Mallorca şi Bucureşti.

* În proba de dublu feminin, cuplul româno-american Monica Niculescu/Vania King, a învins cu scorul de 6-2, 5-7, 7-5, perechea american Ashley Weinhold/Caitlin Whoriskey şi s-a calificat în manşa a doua. În faza următoare, Niculescu şi King vor da piept cu gemenele ucrainene Liudmîla şi Nadia Kicenok, care au învins cu 6-3, 6-2 echipa americană Samantha Crawford / Jessica Pegula.

* O surpriză de proporţii a fost înregistrată şi pe tabloul masculin, canadianul Milos Raonic (6 ATP) fiind eliminat de un jucător venit din calificări, Ryan Harrison (120) cu scorul de 7-6, 5-7, 5-7, 1-6. Raonic a cedat din punct de vedere fizic în eciul desfăşurat pe o căldură sufocantă. Canadianul, finalist la Wimbledon în iulie şi semifinalist la Cincinnati la mijlocul lunii august, a făcut apel în două rânduri la medic, prima oară pentru îngrijiri la o coapsă, iar apoi la încheietura mâinii. Harrison, al cărui cel mai bun sezon a fost 2012, când a ajuns pe locul 43 în lume, a bifat a doua sa victorie în 28 de meciuri contra unui jucător din top 10 ATP.

Simplu feminin, turul II: Johanna Konta (Marea Britanie) - Ţvetana Pironkova (Bulgaria) 6-2, 5-7, 6-2; Belinda Bencic (Elveţia) - Andrea Petkovic (Germania) 6-3, 6-2; Katerîna Bondarenko (Ucraina) – Zheng Saisai (China) 5-7, 7-6, 7-5; Roberta Vinci (Italia) - Christina McHale (SUA) 6-1, 6-3; Carina Witthöft (Germania) - Iulia Putinţeva (Kazahstan) 6-1, 6-7, 6-1; Dominika Cibulkova (Slovacia) - Evghenia Rodina (Rusia) 6-7, 6-2, 6-2; Catherine Bellis (SUA) - Shelby Rogers (SUA) 2-6, 6-2, 6-2; Angelique Kerber (Germania) - Mirjana Baroni (Croaţia) 6-2, 7-6; Johanna Larsson (Suedia) – Denisa Allertova (Cehia) 6-3,6-1

Simplu masculin: Marin Cilic (Croaţia) – Serhi Stahovski (Ucraina) 6-1, 6-2, 6-3; Rafael Nadal (Spania) – Andreas Seppi (Italia) 6-0, 7-5, 6-1; John Isner (SUA) - Steve Darcis (Belgia) 6-3, 6-4, 6-7, 6-3; Kevin Anderson (Africa de Sud) - Vasek Pospisil (Canada) 7-6, 6-4, 6-4; Nicolas Almagro (Spania) - Pablo Cuevas (Uruguay) 7-6, 6-4, 7-6; Marcos Baghdatis (Cipru) - Benoît Paire (Franţa) 6-2, 6-4, 3-6, 6-4