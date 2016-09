Calin Popescu Tariceanu, audiat la DNA in dosarul lui Bogdan Olteanu

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a ajuns cu putin timp in urma la sediul DNA, unde este audiat in calitate de martor in dosarul lui Bogdan Olteanu. Bogdan Olteanu se afla in arest la domiciliu in dosarul in care este acuzat ca ar fi primit un milion de euro de la omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu pentru interventii la membri ai Guvernului in favoarea numirii lui Liviu Mihaiu ca guvernator al Deltei Dunarii. La acea vreme, Calin Popescu Tariceanu era premier.