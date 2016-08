Capi de serie la US Open

* Jucătoarea de tenis Simona Halep (5 WTA), a fost desemnată cap de serie numărul 5 la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, iar Irina Begu (22 WTA), este favorită 21. Principala favorită la Flushing Meadows este Serena Williams (SUA), urmată de Angelique Kerber (Germania), Garbiñe Muguruza (Spania), Agnieszka Radwanska (Polonia), Simona Halep, Venus Williams (SUA), Roberta Vinci (Italia), Madison Keys (SUA), Svetlana Kuzneţova (Rusia) şi Karolina Pliskova (Cehia). În proba masculină de la US Open, principalul favorit este sârbul Novak Djokovic, urmat de britanicul Andy Murray, elveţianul Stan Wawrinka, spaniolul Rafael Nadal, canadianul Milos Raonic, japonezul Kei Nishikori, croatul Marin Cilic, austriacul Dominic Thiem şi francezii Jo-Wilfried Tsonga şi Gaël Monfils. Turneul de la New York va începe luni.

* Ana Bogdan (117 WTA) a învins-o, cu scorul de 6-3, 7-5, pe japoneza Hiroko Kuwata (154), în primul tur al calificărilor pe tabloul principal al US Open. în faza următoare, Bogdan va evolua cu belgianca Ysaline Bonaventure (162), care a dispus cu 4-6, 6-3, 6-1 de Nina Stojanovic (Serbia)

* rezultate din turul II al turneului de la New Haven: Agnieszka Radwanska (Polonia) - Jelena Ostapenko (Letonia) 7-5, 6-1; Ekaterina Makarova (Rusia) - Anastasija Sevastova (Letonia) 6-3, 6-2; Elina Svitolina (Ucraina) - Evghenia Rodina (Rusia) 6-3, 6-1; Elena Vesnina (Rusia) - Anett Kontaveit (Estonia) 6-4, 1-0 ab.

* Tenismanul sud-african Kevin Anderson, deţinătorul titlului, a fost învins, marţi, de cehul Jiri Vesely, cu 6-7, 4-6, în runda a doua a turneului ATP de la Winston-Salem (Carolina de Nord). Anderson (25 ATP), al cincilea favorit, avea 3-1 în meciurile directe cu Vesely (48 ATP). O surpriză a produs şi argentinianul Diego Schwartzman, care l-a eliminat pe francezul Gilles Simon, al şaptelea favorit, cu 7-6, 6-1. Şi alţi capi de serie au părăsit competiţia: John Millman (Australia) – Albert Ramos (Spania) 4-6, 7-5, 6-4; Lu Yen Hsun (Taiwan) – Joao Sousa (Portugalia) 6-2, 6-4; Bjorn Fratangelo (SUA) – Paolo Lorenzi (Italia) 4-6, 6-2, 6-3/

* Cristina Dinu (238 WTA), s-a calificat, ieri, în turul doi al turneului ITF de la Bagnatica (Italia), dotat cu premii în valoare totală de 25.000 de dolari. Dinu a învins-o, în runda inaugurală, cu scorul de 6-4, 6-3, după o oră şi 49 de minute, pe Jasmine Paolini (Italia), poziţia 300 în ierarhia mondială. În turul doi, Cristina Dinu o va întâlni pe Anna Blinkova (Rusia, 380 WTA), care a trecut, cu scorul de 6-2, 6-1, de Emilie Francati (Danemarca, 593 WTA), jucătoare venită din calificări.