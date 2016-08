Căpitanul unui vas a strigat ”Allah Wouakba” și lumea a luat-o la fugă. Era o glumă

Totul s-a întâmplat la doar zece zile după teribiliul atentat de la Nisa, astfel că imediat panica s-a instalat printre cei aflați în regiunea extrem de populată, mai ales în timpul verii. Imediat după acest incident, cei trei, un căpitan și doi marinari, au fost plasați în arest preventiv.

”Aveam prieteni care văsleau în zonă și, cum eram destul de departe de mal, am vrut să-i salut. Am strigat atunci fără să mă gândesc ”Allah Wouakba”, nu ”Akbar”. Când am văzut că oamenii încep să fugă, mi-am dat seama că am făcut o greșeală. (...) Nu mi-am imaginat nicioadată că această situație poate lua asemenea proporții! Mi s-a spus că existase o alertă cu o zi înainte în regiune...(...) Eu sunt un muncitor, nu un terorist!”, a declarat bărbatul.

b1.ro și laprovence.com