Căştile audio şi deteriorarea auzului

Un studiu recent al The MRC Institute of Hearing Research spune că unul din şase adulţi are o pierdere semnificativă a auzului ce îi provoacă probleme în diverse situaţii sociale. Iar Organizaţia Mondială a Sănătăţii afirmă că singura cea mai mare cauză de pierdere a auzului poate fi prevenită prin reglarea volumului muzicii ascultate la căşti.