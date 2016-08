Caz incredibil: Un ieşean aşteaptă un colet din Franţa de 40 de zile!

Un ieşean din comuna Vlădeni aşteaptă de 40 de zile să primească un colet din Franţa şi nimeni nu îi poate spune măcar unde află acest pachet. Alexandru Dumitra (FOTO), dascălul care a fondat Teatrul „O mie şi una de... măşti” din localitatea ieşeană, spune că a făcut nenumărate demersuri la Oficiul Judeţean de Poştă Iaşi pentru a-şi primit coletul, dar în schimb a primit doar ridicări din umeri. „Pe data de 18 iulie a fost pus la Poşta Franceză un colet cu o carte în două volume, o monografie a proiectului meu de viaţă, «Teatrul O mie şi una de... măşti» realizată de o fostă elevă care îşi susţine doctoratul pe 20 septembrie la Paris pe această temă. Am verificat pe internet traseul acestui colet, unde am văzut toţi paşii parcurşi pe teritoriul Franţei. Pe 22 iulie mi-a arătat că a ieşit din Franţa şi a luat calea României, dar nu am mai primit nicio veste. Am adresat întrebări şi la Poştă, le-am dat codul ca să verifice, dar nimic. Singurul răspuns a fost acela că nu este introdus în sistem pachetul. Le-am spus, nu este nicio grabă, dacă durează două luni să ajungă un colet din Franţa, nicio problemă, dar măcar să ştiu. Unde este el acum, de ce durează atât? Este inimaginabil aşa ceva”, s-a plâns Alexandru Dumitra.

Dascălul din Vlădeni merge chiar mai departe şi spune că, în lipsa unui răspuns concret, se poate gândi la o dorinţă a cuiva de a nu ajunge această carte la dânsul. „Eu mi-am dedicat viaţa acestui proiect teatral despre care s-a ajuns să se discute în Franţa şi foarte mulţi au luptat să îl desfiinţeze, ceea ce s-a şi întâmplat. Poate acesta este şi motivul pentru care această carte nu a ajuns la mine. Am rugat-o pe fost mea elevă să îmi trimită şi un plic simplu, în care am primit documentaţia cum că pachetul a plecat şi trebuie să sosească şi acest plic a ajuns în patru zile. Nu ştiu cine şi cum, dar la mijloc este ceva suspect, e un colet de aproape 4 kilograme, unde să dispară aşa, deodată? Pe cine ar interesa un colet cu cărţi?”, a încheiat profesorul Dumitra. De cealaltă parte, directorul Oficiului Judeţean de Poştă Iaşi spune că răspunsul la această problemă îl poate avea doar Poşta din Franţa, deoarece există şi posibilitatea ca acel colet să fi ajuns la un operator privat de servicii poştale.

„Este posibil să cunosc acest caz sau cel puţin unul similar, pentru că am verificat personal un cod la cerinţa unui cetăţean şi am observat că nu există în sistem. Nu pot face declaraţii pe supoziţii, am verificat codul şi nu exista, asta e certitudine. Nu este exclusă posibilitatea ca acel colet să fi fost preluat chiar de un operator privat, nu este obligatorie o colaborare cu Compania Naţională de Poştă Română. Cel mai bine ar fi ca expeditorul să contacteze Poşta Franceză, de acolo poate afla ce s-a întâmplat cu acel colet după ieşirea din Franţa”, a explicat Dragoş Serseniuc, directorul OJP Iaşi. În replică, Alexandru Dumitra spune că fosta sa elevă, autoarea lucrării, a depus o reclamaţie la Poşta Franceză pentru a afla unde a ajuns coletul, dar i s-a răspuns că solicitarea va fi rezolvată în termen de 80 de zile. „Eu am văzut sigla Poştei Române când am căutat să urmăresc traseul coletului. La Collisimo, oficiul francez, ni s-a transmis că primi răspuns în 80 de zile, iarăşi ceva incredibil. Dar Poşta Română, dacă tot are pârghiile necesare, putea adresa o întrebare, e vorba de comunicare între instituţii, dar nu vor. E vorba de Poşta Română, nu o căruţă cu cai la iarmaroc”, a concluzionat dascălul Alexandru Dumitra.