Ce inseamna cu adevarat data expirarii alimentelor. Cat timp le mai poti manca dupa data de pe ambalaj

Faci parte din categoria celor care arunca alimentele in ziua in care expira? E bine sa stii ca aceasta data se refera la calitatea produsului si nu la sanatatea consumatorului. Daca acest lucru nu este perfect inteles, poti realiza ca arunci mancare care inca poate fi consumata.

Un sondaj realizat recent de cercetatorii americani a aratat faptul ca mai mult de 2.000 dintre persoanele intervievate arunca mancarea si automant banii, in ziua in care ii expira termenul de valabilitate, scrie perfecte.ro

Data expirarii alimentelor se refera la perioada in care produsele pot fi consumate in conditii de maxima prospetime. De obicei, consumatorii interpreteaza ca este periculos sa le consumi dupa data inscrisa pe ambalaj. In realitate, alimentele mai pot fi consumate cateva zile de atunci incolo, fara sa iti asumi niciun risc.

Pentru ca alimentele isi pierd din calitati in functie de locul si modul de depozitare, producatorii isi iau masuri de precautie si inscriptioneaza pe ambalaje un termen care sa nu le dea batai de cap. Dar este evident ca daca tii o cutie cu smantana in frigider, ea se pastreaza mai bine decat daca ai tine-o in camara.

Cele mai frecvente alimente pe care te grabesti sa le arunci odata ce le expira valabilitatea sunt laptele, branza, ouale, maioneza si iaurtul. Daca le pastrezi in conditii optime, le poti consuma dupa cum urmeaza:

Laptele: isi pastreaza gustul inca o saptamana de la data expirarii.

Branza topita: o poti consuma cu pana la 10-14 zile dupa data inscriptionata pe ambalaj

Maioneza: daca nu ai deschis-o si ai pastrat-o la frigider, ea poate fi consumata chiar si dupa 30 de zile dupa expirarea termenului de valabilitate

Iaurtul: chiar daca iaurtul pe care il ai in frigider a expirat, il poti consuma in siguranta chiar si in urmatoarele 7-10 zile

Ouale: pastrate le frigider, acestea pot fi consumate in jur de 3-5 saptamani de la data expirarii, dupa cum declara prof. Joe Regenstein, cercetator la Universitatea Cornell.