Ce legătură este între Chirica, Ben Johnson şi şefia PSD. Voci din partid îl contestă pe primar

Înscăunat şef al filialei, Mihai Chirica explică de ce poate şi lider de partid, şi primar în acelaşi timp: „Eu nu o să pot niciodată să-l bat pe Ben Johnson la 100 metri, dar cu siguranţă am să-l bat la şah şi la probleme de logică, matematică, de 100 ori în 100 de competiţii”

Primarul Iaşului Mihai Chirica a preluat controlul organizaţiei judeţene a social-democraţilor. Decizia conducerii centrale a PSD vine după mai bine de un an de la formarea în filială a două tabere beligerante care şi-au disputat supremaţia, în lipsa fostului şef Gheorghe Nichita. Numirea lui Chirica este văzută de lideri ai filialei drept „normală” în contextul rezultatelor alegerilor locale din luna iunie. În schimb, sunt şi voci în PSD care contestă preluarea puterii de un singur om care, totodată, cumulează cel puţin două funcţii politice cu una administrativă.

Chirica: „Nu voi aplica politica pumnului în masă”

Întrebat ieri care vor fi primele măsuri pe care le are în plan pentru PSD Iaşi, Chirica a plasat în fruntea listei reorganizarea Biroului Permanent Judeţean (BPJ), respectiv forul care va decide cine vor fi viitorii parlamentari ai filialei. „În primul rând, un birou permanent judeţean care să fie reprezentantiv, nu neapărat prin excluderea celor existenţi, ci prin aducerea şi altor persoane care să confirme şi alte categorii socio-profesionale de la organizaţia judeţeană Iaşi”, a spus liderul social-democrat. El a adăugat că îşi propune o abordare politică decentă şi transparentă, bazată pe dialog, şi nu „pe politica pumnului în masă”. „Vorbim de o abordare responsabilă faţă de destinele unei ţări în contextul în care partidele politice nu sunt nişte promotoare a unor interese personale sau de grup, ci sunt elemente reale ale unei democraţii solide în care politica social-democrată trebuie să-şi găsească rolul ei în societate, printr-o politică de guvernare permanentă şi congruentă cu interesele românilor şi nu printr-o politică de dragul de a deţine puterea”, a mai spus Chirica.

Unul dintre primii social-democraţi care au reacţionat la numirea acestuia în funcţie a fost vicepreşedintele Cristian Stanciu, conflictul dintre cei doi fiind de notorietate. „Felicitări noului preşedinte al organizaţiei judeţene. Era natural ca, după demisia domnului Lupu din funcţia de preşedinte interimar, acest post să fie preluat de preşedintele executiv. Referitor la conflictele din PSD Iaşi, cred că acestea trebuie să fie de domeniul trecutului şi trebuie să privim în mod pragmatic către viitor în prisma alegerilor care trebuie obţinute la alegerile parlamentare”, a spus Stanciu.

Lupu: „Mi-am depus demisia pe 8 august”

Fostul preşedinte al PSD Iaşi Victorel Lupu a susţinut ieri că şi-a înaintat demisia din funcţie încă de la începutul lunii august. „Era o situaţie destul de încordată în PSD Iaşi. Eu am considerat că o campanie electorală pentru parlamentare nu poate fi divizată, ci trebuie o campanie unitară pe raza judeţului care să ducă la rezultate. Atunci, am spus că cel mai raţional trebuie să cedeze, şi am cedat eu, iar pe 8 august l-am informat pe domnul preşedinte Liviu Dragnea de demisia mea”, a declarat Lupu. El a menţionat că nu a făcut publică demisia sa întrucât „treburile de partid trebuie discutate în partid”. „Îi rog pe colegii mei să nu uite spiritul PSD-ului bazat pe principii solide”, a conchis Lupu.

Ce spun primarii din judeţ

O problemă a lui Chirica din ultimul an în partid a constat în refuzul unor primari din judeţ în a-l susţine. Un exemplu în acest sens este primarul din Ipatele, Costică Postârnac. „Eu nu sunt împotriva domnului Chirica, nu am o bătălie cu Mihai Chirica. Eu spun doar că preşedintele PSD Iaşi nu poate fi primarul municipiului Iaşi pentru că are prea multe probleme. Trebuie să fie o altă persoană care poate să se ocupe şi de judeţ, nu să cumuleze Primăria cu funcţiile de vicepreşedinte PSD, preşedinte PSD la judeţ şi preşedinte la municipiu”, a declarat Postârnac.

Chirica i-a răspuns acestuia în stilul său caracteristic. „Totul depinde de capacitatea intelectuală şi fizică a fiecăruia dintre noi. Eu nu o să pot niciodată să-l bat pe Ben Johnson la 100 metri, dar cu siguranţă am să-l bat la şah şi la probleme de logică, matematică, de 100 ori în 100 de competiţii. Aşa este şi în politică, nu o să pot niciodată să fac ce face primarul din Ipatele la Ipatele, dar, din punct de vedere al abordării politice, cu siguranţă voi putea face mai mult într-un context general”, a răspuns Chirica.

Un alt primar din judeţ, Costel Iosub de la Tătăruşi, a subliniat că numirea lui Chirica este un lucru „firesc şi normal”, având în vedere rezultatele obţinute de edilul Iaşului în luna iunie. „Acum, el trebuie să demonstreze că este în stare să câştige încrederea electoratului din judeţ şi trebuie să aibă înţelepciunea să vină cu o listă pentru parlamentare care să fie un plus de valoare pentru partid, dar şi pentru Iaşi”, a comentat Iosub. Una dintre principalele mize ale luptei din ultimul an din PSD Iaşi a constat în întocmirea listei pentru alegerile parlamentare.