Cea mai mare indemnizatie pentru cresterea copilului, in valoare de 35.000 de euro, a fost suspendata

Liliana Neacsu, reprezentant al Agentiei Nationale de Plati si Inspectii Sociale (ANPIS), a spus, potrivit Hotnews, ca nu a fost suspendata plata catre persoana din Sibiu, ci a fost solicitata verificarea veniturilor acesteia de catre ANAF.

Liliana Neacsu spune ca persoana din Sibiu nu cerut recalcularea indemnizatiei, iar conform decumentelor depuse la dosar, suma s-ar ridica la circa 35.000 de euro. Pana acum nu a primit indemnizatia recalculata, insa avand in vedere suma foarte mare, ANPIS a cerut ANAF sa verifice daca veniturile sunt reale. In cazul in care se constata ca veniturile sunt reale, sibianul isi va primi indemnizatia conform dosarului si isi va recupera si sumele restante, avand in vedere ca pana acum nu a fost efectuata nicio plata. "Asteptam raspunsul celor de la ANAF", a spus Liliana Neacsu.

Sibianul care primea lunar 35.000 de euro indemnizatie pentru cresterea copilului era un om de afaceri si a avut, din activitati independente, un venit mediu net de 187.158 de lei pe luna, potrivit sursei citate.

Anuntul vine dupa ce, in urma cu o zi, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale preciza ca, dupa "numai o luna" de la majorarea indemnizatiei de crestere a copilului, votata de Parlament in prima parte a anului, "se inregistreaza deja un dezechilibru in distribuirea echitabila a resurselor bugetare alocate pentru plata ICC, iar aceasta situatie trebuie dezbatuta public in urmatoarea perioada".

Potrivit Ministerului Muncii, media cuantumului indemnizatiei, la nivel national, a fost de 1.404 lei. "Cea mai mica valoare medie s-a inregistrat la Suceava - 1.182 lei, iar cea mai mare in Bucuresti, in sectorul 1, unde cuantumul a fost de 2.445 lei", arata Ministerul Muncii. Potrivit ministerului, "un procent de numai 0,17% din totalul celor 142.990 beneficiari de ICC, adica 242 persoane, consuma o treime din bugetul alocat, existand chiar cuantumuri care ajung la echivalentul in lei a 35.000 euro".