Cei mai bogați români? "În cash? Năstase și Hrebenciuc! 900.000.000 de euro, cam atâta au"

Cristian Sima n-are nici o ezitare când trebuie să numească cei mai înstăriți români:

"În cash? Năstase și Hrebenciuc! 900.000.000 de euro, cam atâta au. Cea mai mare parte din sumă o au pitită prin bănci, pe afară. Dacă există în România și milionari care nu apar în nici un top? Florin și Măriuca Talpeș - Softwin. Au o afacere sănătoasă, nu vreo combinație cu statul”, crede Sima.

Câți bani are Cristian Sima în buzunar? Folosește carduri sau cash?

„Din ce cărți am vândut aseară, am 900 de lei, mai am 100 de franci și 400 de euro. Mai dețin un card de debit pe care sunt 2.000 de franci elvețieni și o carte de credit pe care am o linie de 2.000 de franci. Asta-i tot”, spune Sima.

