Cele mai ascunse salarii din România au ieşit la iveală

O ficialii BNR au decis să facă publice salariilor membrilor Consiliului de Administraţie. Potrivit datelor oficiale, Mugur Isărescu are venituri totale de la banca centrală în cuantum de 16.405 euro pe lună. Adjuncţii săi câştigă în medie 13.000 de euro în fiecare lună.

Guvernatorul Mugur Isărescu a câştigat anul trecut, în medie, peste 16.000 de euro pe lună, care include salarii şi indemnizaţii, prime, participarea la profit şi unele plăţi ocazionale, acordate în funcţie de anumiţiu indicatori, a declarat ieri purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu. Mugur Isărescu a declarat, în august, că are venituri salariale lunare de 13.601 euro, din care 9.495 de euro net lunar reprezintă salariul, la care se adaugă indemnizatia de conducere de 4.106 euro. La aceste sume s-au adăugat însă şi alte venituri, care pot fi variabile, în funcţie de anumiţi indicatori. ”Guvernatorul Mugur Isărescu a câştigat anul trecut, probabil, în jur de 16.000 de euro lunar”, a afirmat Suciu. Pe lângă venitul salarial, se poate adăuga, anual, şi o participaţie la profitul băncii, care este limitată la un salariu lunar de bază, de 9.495 euro. La această sumă, se poate adăuga şi o sumă reprezentată de plăţi ocazionale, care poate fi de până la 2,6 salarii de bază, adică 24.687 euro. Astfel, Mugur Isărescu ar putea încasa, anual, până la 163.212 euro din venituri salariale, plus 34.182 euro alte plăţi, adică un total de 197.394 euro pe an sau 16.450 euro pe lună, în medie.

Prim-viceguvernatorul BNR, Florin Georgescu, are venituri salariale lunare nete de 58.743 lei (13.184 euro), cu 3% sub venitul guvernatorului Mugur Isărescu, potrivit informaţiilor afişate pe site-ul BNR începând de joi. Veniturile includ salariul lunar net de 40.430 lei şi indemnizaţia de membru al consiliului de administraţie, de 18.313 lei. Viceguvernatorul Liviu Voinea are un venit salarial mediu lunar de 54.867 lei (12.312 euro), cu 6,6% mai mic decât venitul lui Florin Georgescu. Cei cinci membri simpli ai consiliului de administraţie - Marin Dinu, Daniel Dăianu, Gheorghe Gherghina, Agnes Nagy, Virgiliu Stoenescu – primesc o indemnizaţie netă lunară de membru al Consiliului de administraţie în valoare de 17.103 lei (3.835 euro, la cursul actual). "Aceştia pot beneficia şi de alte venituri conform legii. În anul 2015, membrii neexecutivi au primit încă o sumă echivalentă cu o indemnizaţie netă", a precizat BNR.

Banca centrală a mai precizat că venitul lunar al unui director din centrala BNR este cuprins între 7.821 lei şi 31.062 lei, un director adjunct primeşte între 6.414 lei şi 22.427 lei, iar un şef de serviciu câştigă lunar între 5.261 lei şi 14.667 lei. În structurile teritoriale ale BNR, un director câştigă între 6.414 lei şi 15.347 lei. "În plus faţă de veniturile enumerate (...), salariaţii băncii pot primi bonus de performanţă anual, acordat în funcţie de rezultatele obţinute în urma evaluării performanţei profesionale, în cuantum situat între 25% şi100% din salariul lunar", precizează banca centrală. Angajaţii BNR primesc, la plecarea din instituţie, o indemnizaţie de pensionare de 12 salarii, calculată la nivelul ultimului salariu primit, "cu condiţia ca salariatul respectiv să fi lucrat, fără întrerupere, minimum 6 ani în cadrul băncii".