Cele mai CIUDATE FOBII din lume! Ai auzit vreodată de ele?

Cine şi-a imaginat însă că cele mai banale lucruri, ori acţiuni, pot genera fobii grave? Dansul, frica de numere, de a inghiţi, ori de a rămâne fără telefonul mobil, îi face pe unii oameni să o ia complet razna. Mai jos găsiţi asadar lista celor mai ciudate temeri pe care un om poate sa le aibă.

Frica de a merge la culcare sau somniphobia. Cine a urmărit vestita serie de filme cu Freddy Kruger are habar despre ce este vorba. Cei care suferă de această fobie se confruntă permanent cu efectele negative ale lipsei somnului şi ajung sa aibă stări de anxietate şi chiar atacuri de panică în momentul în care aşteapta venirea lui Moş Ene.

Frica de a înghiţi sau phagophobia. Se manifestă printr-o dificultate psihică de a inghiţi, iar persoanele care suferă de acest lucru sunt declarate în totalitatea cazurilor ca fiind sănătoase fizic. Cu toate că phagophobia este deseori confundată cu fobia sufocării, temerile suferinzilor se axează pe posibilitatea ca mâncarea să li se oprească în gât. De cele mai multe ori, persoanele care au asemenea manifestări consumă o cantitate foarte mare de lichide, care să le permită trecerea mâncării pe gât cât mai repede.

Frica de a dansa sau chorophobia. Cei mai puţin norocosi, care suferă de această afecţiune, se tem să danseze indiferent de gen (vals, balet, tango, breakdance, etc.). În plus, orice eveniment care are legatură cu mişcarea corpului pe ritmul muzicii poate reprezenta o cauză a declanşării ciudatei fobii. Oamenii care suferă de chorophobie sunt predispuşi şi la agoraphobie, frica de mulţime sau de apariţii in public.

Frica de a traversa sau agyrophobia. Mai exact, oamenii care dezvoltă această temere nu au curajul de a traversa drumuri, străzi, autostrăzi. Fobia anterior amintită se manifestă printr-o anxietate extremă, chiar dacă drumul respectiv este pustiu. Persoanele care suferă de agyrophobie încearca, de cele mai multe ori, sa meargă de-a lungul drumurilor şi preferă rutele ocolitoare, doar-doar nu vor fi nevoiţi să traverseze.

Frica de numărul 666 sau hexakosioihexekontahexaphobia. Numele extrem de încâlcit al acestei fobii presupune temerea faţă de ceea ce religia numeşte “numarul Anticristului”. Mai exact, oamenii încearcă evitarea folosirii acestui numar în orice fel. Cel mai cunoscut exemplu este numărul casei lui Ronald şi Nancy Reagan, când aceștia s-au mutat la Los Angeles în 1989. Adresa casei lor a fost iniţial 666 St. Cloud Road, dar cuplul a dorit ca numărul sa fie modificat oficil în 668 St. Cloud Road. Iar în vara anului 2006, mai multe femei gravide şi-au exprimat teama de a li se naște copiii pe data de 6 iunie, deoarece data lor de naştere ar fi fost 06-06-06.

