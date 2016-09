Cifre româneşti II

În mai, am avut un prim articol cu cifre româneşti. Peste vară şi în timpul acestei veritabile toamne văratice am mai reţinut suficiente cifre româneşti demne de-a fi reluate şi comentate niţel.

Toamna se numără directorii

O să-ncep cu o cifră ultra-actuală, anume aceea a posturilor de directori şi directori-adjuncţi de şcoli vacante în toată ţara: 9000 (6500+2500) (Ziarul de Iaşi de sâmbătă)! Citind „Scandal, cu un senator ieşean în prim plan: Telenovelă cu iz poliţist, pe spatele profesorilor”, mi-am amintit numaidecât şi de ditamai pagină-ntreagă din ZdI cu posturile de directori şi directori-adjuncţi scoase la concurs doar în judeţul Iaşi - am vrut să număr câte-s de toate, dar am renunţat: erau prea multe!

Bun, şi care-i problema? Păi, problema e că nişte parlamentabili pesedişti din Senat, în frunte cu parlamentabila Ecaterina Andronescu, şefa Comisiei de învăţământ, şi-au spus că nu-i bine, cum să rişte el, PSD-ul, să piardă o droaie de directori unşi de el în ultimii ani, taman acum, în prag de fierbinte campanie electorală! Căci, nu-i aşa, secţiile de vot se organizează prin şcoli, iar orice şcoală condusă de-un director care se ştie dator partidului (Partidului?) care l-a uns, va însemna un pion important în bătălia pentru câştigarea alegerilor. Astfel stând lucrurile, Comisia condusă de „angelica” Ecaterina „Cati” Andronescu, fostă ministră sinistră a Educaţiei, a introdus pe şest un amendament de amânare a scoaterii la concurs a puhoiului de posturi - până undeva... prin primăvară, adică clar până după alegeri. Acum, c-or fi falsificat şi semnătura secretarului Comisiei, cea a senatorului ieşean Dumitru Oprea, încă nu ştim cu certitudine şi parcă nici nu putem crede aşa ceva nici în ruptul capului, nu-i aşa, că doar nu suntem pe vremea stalinismului şi nici pesediştii lui Dragnea&Co. nu s-ar preta niciodată la aşa ceva!...

Şase, vine WADA

Coborând cu o zi în trecut, să reţinem cifra 6 (şase). Vizavi de scandalul cu hackerii ruşi care-şi spun Fancy Bears (Urşii şic) şi care au dat iama în magazia cu date confidenţiale ale Agenţiei Mondiale Antidoping (vestita WADA), Cristian Geambaşu a semnat vineri editorialul „Doping terapeutic” (bun titlu!), din care aflăm aşa, colateral, că „pe parcursul anilor 2010 şi 2011, americancele Venus şi Serena Williams nu au fost testate niciodată în afara competiţiilor. Pe parcursul aceloraşi ani, românca Alexandra Dulgheru a fost testată de 6 (şase) ori”! De, chestie de încredere, dom’le. Cum să ai încredere într-o româncă ce se zbate (şi se zbătea pe atunci ceva mai cu succes) să-şi facă o carieră-n tenis?

Iaşu-n top

În top zece. Dar ce vorbesc: în top trei, doamnelor, domnişoarelor şi domnilor, anume pe locul doi. Pe ţară. Cu dosare penale AN (cu autor necunoscut). Lunea trecută, Adevărul a pornit Campania „România infractorilor necunoscuţi”, la nivel de ţară existând aproape 600.000 de dosare AN. Pe judeţe, conduce, desigur detaşat, Bucureştiul cu cele 211.118 de dosare nerezolvate, urmat fiind, deci, de Iaşi, cu 27.817 dosare AN, podiumul fiind închis de Cluj (27.573).

Păi, ce poţi să (mai) spui? Aş fi răutăcios - şi poate un pic incorect - dac-aş zice acum că nu-i de mirare, câtă vreme Poliţia din (judeţul) Iaşi avea atâtea alte treburi (pe lângă sarcinile de serviciu) de-a lungul ultimelor ani, încât, de, n-a avut timp şi vreme prielnică pentru a (mai) rezolva şi niscaiva crime de omor şi tentative de omor şi furturi cu autor necunoscut. Evident, recunosc, m-am gândit aici la vestita Poliţie Locală din Iaşi, cea care avea treabă serioasă cu supravegherea amantei primarului Nichita, neglijând, ca urmare, siguranţa cetăţenilor urbei. Dar PL, desigur, nu are-n atribuţii directe rezolvarea dosarelor infracţionale. Cum-necum, tare-aş mai vrea să ştiu de ce ocupă judeţul Iaşi locul doi pe ţară la dosare cu autor necunoscut! Dumneavostră nu?

Să renumărăm medaliile româneşti de la Rio

Ştiu, unii au şi uitat de Rio, dar eu o să revin la cifra de 5 (medalii obţinute de România la Rio) şi o să vă prezint o numărătoare surprinzătoare a aceloraşi medalii. Care va să zică aşa:

România a obţinut o medalie de aur la spadă fete. În echipă au fost patru fete, fiecare a primit câte o medalie, deci... 4 medalii de aur!

România a obţinut o medalie de argint cu dublul masculin de tenis. Deci: 2 medalii de argint!

România a obţinut două medalii de bronz, una cu barca 8+1 fete şi una la haltere. Deci 8+1+1=10.

Totalul? 16 medalii! Nu-i aşa că altfel arată acum bilanţul?

Culmea comisionului

Închei cu o cifră reţinută încă de la începutul lui iunie. Dintr-un material al Adevărului (7 iunie a.c.), ţara a putut afla că un consilier de-al lui Andrei Chiliman (fostul primar liberal al sectorului 1, Bucureşti), anume Emanoil Bocean, percepea 50% din valoarea unor lucrări publice „câştigate” la licitaţia obligatorie (obligatoriu aranjată, desigur) de către muşteriii pe felie cu consilierul. Cine se-ntreabă cum de-a fost posibil aşa ceva, că „nu se există” aşa ceva, îi pot răspunde cu explicaţia simplă de tot descoperită de procurori: lucrările erau din start „programate” să nici nu fie executate! Dincolo de aranjarea prealabilă şi dirijarea atentă a licitaţiilor, nimeni nu făcea nimic, iar în final, ambele părţi îşi împărţeau frăţeşte niscaiva bani publici. Trai, nineacă! Până i-a prins DNA-ul, desigur.

Michael Astner este poet, traducător şi publicist