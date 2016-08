Cinci cai-polițiști vor ajunge la Iași. Grajdurile lor vor fi amenajate la marginea orașului

Poliţia Locală ar urma să deţină cinci cai pentru patrulare pe raza oraşului. Municipalitatea a anunţat ieri că in­tenţionează să achiziţioneze cabalinele în următoarele luni, iar unii poliţişti locali vor face cursuri de echitaţie. Pri­marul Iaşului, Mihai Chirica, spune că existenţa unei „gărzi de cinci cai“ va oferi „o imagine mai deosebită ora­şului“.

„Vom avea Poliţie călare şi la Iaşi, după model britanic. Nu ştiu dacă place sau nu place, poate aduce mai multe sau mai puţine zâmbete, dar eficienţa s-a văzut, prezenţa lor în spaţiul public trebuie să fie din ce în ce mai activă. Vrem să facem o gardă de cinci cai, vor învăţa şi echitaţie, sper să găsim minimum cinci poliţişti locali care să nu distrugă caii, - ştiţi ce am în vedere -, şi credem că va oferi o ima­gine mai deosebită oraşului nostru“, a declarat primarul Iaşului.

El a subliniat că poliţiştii locali călare vor patrula „peste tot, acolo unde este nevoie de prezenţa lor“. Potrivit primarului, caii vor fi achiziţionaţi până la sfârşitul acestui an.

„Nu este o glumă, am mai discutat un pic şi anul trecut acest subiect, dar unii de pe la Poliţia Locală au crezut că nu este bine. Eu am spus că este bine, am văzut cam cum se prezintă o Poliţie călare şi în Ger­mania, Franţa sau Marea Brita­nie“, a mai spus Chirica.

Investiţia ar urma să ajungă, într-o primă fază, la circa 50.000 de euro.

„Avem spaţii destule pentru grajduri la marginea municipiului, nu e o investiţie pe care să nu o putem acoperi. Luăm deocamdată cinci cai, apoi, dacă lucrurile merg, vom suplimenta numărul lor“, a în­cheiat primarul.