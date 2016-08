Cinci români, printre cei 120 de morți în urma cutremurului din Italia (UPDATE)

Un cutremur de magnitudine 6,2 s-a produs miercuri dimineata in centrul Italiei, langa Perugia, lasand in urma orase in ruina si fara electricitate si sute de morti.

UPDATE ORA 03:00

Bilanț sumbru: 160 de morți

Se pare că ar fi vorba despre 160 de morți. Numărul victimelor va crește, întrucât multe persoane încă se află sub dărâmături, iar pe măsură ce trece timpul scad șansele de a mai găsi supraviețuitori.

UPDATE ORA 22:30

Potrivit unor surse oficiale, se pare că numărul românilor morți în cutremurul din Italia a ajuns la 5.

UPDATE ORA 21:30

Bilanț negru: 120 de morți

Premierul italian Matteo Renzi a anunţat miercuri seara că bilanţul cutremurului din Umbria a ajuns la 120 de morţi.

"Cel puţin 120 de vieţi au fost pierdute până acum, iar bilanţul nu este definitiv", a spus preşedintele Consiliului italian.

"Răniţii şi bolnavii care au fost conduşi de la Amatrice şi Accumoli cu elicoptere şi ambulanţe sunt 368 la număr", a precizat Renzi.

UPDATE ORA 20:55

Vedeți o GALERIE FOTO cu imagini surprinse după cutremurul devastator.

UPDATE ORA 20:30

Cutremurul din Italia a avut puterea de distrugere a 1.200 de tone de TNT

Cel mai puternic seism care a lovit Italia în ultimii şapte ani a fost urmat de 200 de replici, unele cu magnitudinea de 5. Părţi întregi din mai multe localităţi sunt acum ruine. La Amatrice, niciun locuitor nu se poate întoarce acasă. Clădirile care încă nu s-au prăbuşit ar putea să o facă oricând.

Potrivit experţilor, seismul a avut o putere de distrugere similară cu 1.200 de tone de TNT.

Aflați amănunte de AICI.

UPDATE ORA 20:00

Localitati intregi au fost transformate in ruine si cel putin 73 de oameni si-au pierdut viata dupa cutremurul cu magnitudinea 6,2, produs marti noapte în centrul Italiei, langa Perugia. Autoritatile se asteapta ca situatia sa se agraveze considerabil, intrucat zeci de oameni sunt inca dati disparuti. Prioritatea o constituie acum salvarea supravietuitorilor prinsi sub daramaturi.

Conditiile de interventie sunt infernale. De cele mai multe ori nu e posibila evacuarea ranitilor pe targi. Sunt purtati pe brate, transferati intr-un lant uman, ori pusi in paturi. E nevoie de liniste desavarsita ca sa poata fi auzite eventuale apeluri de ajutor ori zgomote facute de cei captivi sub muntii de caramizi. In multe cazuri, datorita rudelor care se perpelesc pe margine, salvatorii stiu exact pe cine cauta intr-un anume loc.

Potrivit serviciului de monitorizare geologica a Statelor Unite (U.S. Geological Survey, USGS), seismul a fost inregistrat la ora locala 3.36 (4.36 ora Romaniei), in Norcia, la 110 km nord-est de Roma, la o adancime de numai 10 km, considerata foarte mica.

Armata Italiei a fost trimisa in zonele afectate pentru a ajuta, iar statul a alocat din trezorerie aproximativ 235 de milioane de euro pentru ajutor umanitar.

MAE a confirmat ca printre victimele din Italia se numara un roman mort, doi raniti, iar alti noua sunt dati disparuti.

Comunicatul MAE cu privire la romanii afectati in urma seismului din Italia:

"Ministerul Afacerilor Externe anunta cu profund regret decesul unui cetatean roman in urma cutremurului care a afectat, in cursul noptii, regiunea centrala a Italiei. Misiunea diplomatica la Roma va asigura intreaga asistenta consulara necesara in acest caz.

Totodata, mentionam ca, pana in prezent, doua persoane de cetatenie romana au fost identificate printre raniti si se afla internate pentru ingrijiri medicale. De asemenea, un numar de 9 cetateni romani rezidenti in zona sinistrata au fost dati disparuti de catre apartinatori.

Misiunea diplomatica romana mentine legatura permanenta cu autoritatile italiene competente si intreprinde demersuri pe toate canalele disponibile, inclusiv prin cele 2 echipe consulare mobile (Ambasada Romaniei la Roma si de la Consulatul General al Romaniei la Bologna), care se afla la fata locului si actioneaza coordonat in vederea obtinerii de informatii cu privire la existenta altor cetateni romani, afectati de seism.

MAE reaminteste ca cetatenii romani afectati pot solicita asistenta consulara la urmatoarele numere de telefon: Ambasada Romaniei in Italia - (0039) 06 835 233 58 si (0039) 06 835 233 56, Consulatul General al Romaniei la Bologna - (0039) 051 5872120 si (0039) 051 5872209, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta".

Mii de oameni au ramas pe drumuri si niciun localnic nu va fi lasat sa doarma in casele din orasele zguduite de cutremur, conform oficialilor italieni.

Aflati amanunte de pe stirileprotv.ro și b1.ro