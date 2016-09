Cine-i colonelul din capul mesei leberale

Sinceri să fim, în afară de faptul că are câteva farmacii prin târg, prea multe nu ştiam nici noi despre domn colonel. Dar ne-am interesat olecuţă în stânga şi-n dreapta, ba chiar şi în sus şi-n jos, şi am aflat cine este de fapt domn colonel. Are omul cristalul de Bohemia, are farmacii, grădiniţă. 100 de hectare la Horleşti şamd. Aşadar, gurile rele (şi se pare că şi invidioase) de prin politichia locală zic că cei care i-au putut pune pile lui domn colonel sunt un alt colonel, proaspăt pensionar, dar şi un premare de primă mână, cu toţii de loc din Leţcani. Toate au putut să se întâmple tocmai pentru că leberalii de la Bucale au nevoie la Iaşi de un om care să nu candideze şi să nu arunce în aer filiala cu rivalităţi şi invidii. La toate acestea s-a potrivit să pună umărul şi nea Stelică, premarele de la Leţcani, care, fireşte, are pălăria cam mare pentru rolul pe care-l joacă, dar asta este situaţia în zilele noastre, când DNA-ul a făcut aşa o pârtie încât au ieşit la interval personagii de toate felurile.Unde mai punem că la mijloc apare şi fra'su proaspăt plecat la pensie din zona Ţaigherimii, taman de la derecţiunea de investigare a fraudelor, om care a avut pe masă la vremea lui dosare cu unii politicieni, inclusiv leberali. Deci, staţi liniştiţi la locurile voastre; ţara viitor de aur are! Vorbea cântecului: Să fie pace, pace, pace pe pământ...

Vă mai amintiţi de acest şefuţ? Haideţi să vă împrospătăm noi memoria

Una scurtă dar vioaie pe astăzi despre fostul şăf de la agentura de prestaţiuni sociale, junele portocaliu Buimăceag, dacă vă mai amintiţi de el, stimaţi beneficiari de ajutoare au ba. Cum care? |la ce s-a dus în concediu de creştere bebeluş când partidul lui a pierdut alegerile, ca să nu poată fi schimbat din funcţie. Ei bine, un fost omolog de-al lui dintr-un giudeţ de prin Ardeal, dat afară pe criterii politice, şi-a recâştigat postul în instanţă.

Plin de speranţă, Buimăceag, care are şi el un proces similar, a şi postat pe Feisbuc felicitări pentru respectivul, cu coment-ul "Gata, reîntregim gaşca!", ba chiar şi "Să înceapă distracţia!". Hm, aşa vede deci acest aborigen politic munca într-un atât de important post de şef la stat, ca o distracţie? Bine, nu e cazul să ne facem prea multe probleme, căci colegul din Ardeal nu are dosare penale precum are aborigenul nostru. Aşa că ce să fie? Nu-i nimic: doar a trecut acceleratul!

Oare mai prinde buldogul alegerile

Staţi cu ochii pe dosărelul în care lideroiul leberal Vlaga a fost chemat ieri la auzieri la Deneau: cică nu e vorba de accidentul de Beemweu, cu şeful poliţiei din Bihor la volan, dar maşina buldogului, ci ar fi vorba de o mită. Hopa!?