Cine sunt Aurelia Dăogaru, Maricica Iosub și Aura Popa, româncele care au pierit sau sunt date dispărute în cutremurul din Italia

Doljeancaavea 36 de ani şi era din comuna Malu Mare, de lângă Craiova. Rudele ei spun că plecase de 12 ani în Italia. Era căsătorită cu italianul Fabio Graziano, care şi el a pierit în cutremur. Cei doi veniseră să-şi petreacă vacanţa în localitatea Amatrice. Casa in care dormeau a cazut intr-o groapa imensa, formata in urma cutremurului, care a rupt pamantul in doua. Doar băieţelul lor de 10 ani a supravieţuit seismului puternic. Acesta a ieşit singur din ruine şi a cerut ajutor, scrie romaniatv.net