Cioloș a mers într-un spital din Italia pentru a vizita trei românce rănite

Premierul Dacian Ciolos le-a vizitat, marti, intr-un spital italian pe cele trei romance ranite in urma cutremurului din Italia.

Seful Executivului a transmis ca acestea sunt intr-o stare buna si ca va trimite in Italia un asistent social pentru a ajuta victimele sa intre cat mai repede in posesia ajutoarelor din partea statului.

"Le-am explicat ce am decis sa facem, ajutorul fianciar pe care sa il acordam. Le-am spus ca am decis chiar de maine sa vina un asistent social de la Bucuresti, care va sta o luna, doua, cat va fi necesar aici, ca sa ajute persoanele de la ambasada, sa faca toate formalitatile necesare ca oamenii sa poata intra in posesia ajutorului pe care il acordam", a spus Ciolos la finalul vizitei.

Prim-ministrul a precizat ca, desi ajutorul dat de stat nu este "semnificativ din punct de vedere financiar", este important ca el sa ajunga cat mai repede la victime.

