Cioloș, fotografiat la clasa Economy: De ce nu acceptăm normalitatea ca normalitate?

Premierul Dacian Cioloş a comentat pe pagina de Facebook a Vice România că zboară la clasa economică încă de când lucra la Comisia Europeană, precizând că nu este o campanie PR, ci doar o normalitate. A cerut să nu se mai facă speculații.

Iată comentariul pe facebook al primului ministru - ”Nici eu nu sunt confortabil cu toată discuţia asta cu clasa Economy. Eu folosesc clasa Economy încă de când lucram la Comisia Europeană. De când sunt PM am zburat de multe ori cu Economy. Dar acum cu fotografia asta (de care eu nu am ştiut înainte să o văd în presă), lumea are impresia că e campania mea de PR. De ce nu putem accepta normalitatea ca normalitate fără atâtea speculaţii?”, a comentat Dacian Cioloş pe pagina de Facebook a Vice Romania, care postase o opinie despre campania de imagine a Guvernului Cioloş, inclusiv referitoare la fotografia în care premierul apare în avion la clasa Economy.

digi24.ro