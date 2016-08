Cioloș: O să propun o zi de doliu național pentru românii decedați în cutremurul din Italia - foarte probabil joi

Ultimul român care fusese dat dispărut în urma cutremurului din Italia a fost identificat, a anunțat marți premierul Dacian Cioloș.

"Din informațiile pe care le am de astăzi, și acea persoană, care fusese dată dispărută, a fost identificată. Deci, nu mai avem practic persoane dispărute, avem doar aceste persoane care încă sunt spitalizate", a afirmat Cioloș, după ce a participat la funeraliile de stat organizate în memoria victimelor cutremurului, alături de președintele Italiei, Sergio Mattarella, și de premierul Matteo Renzi.

Prim-ministrul Dacian Cioloș, care se află marți în Italia împreună cu ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, pentru a fi alături de comunitatea de români afectată de cutremur, a precizat că le-a vizitat pe româncele internate, precizând că o persoană a fost externată marți dimineață.

"Am văzut și durere, dar am văzut și optimism și m-am bucurat pentru asta. Am fost la spital în prima parte a vizitei. M-am întâlnit cu doamnele care erau internate acolo. Înțeleg că deja o persoană a fost externată astăzi de dimineață (...) Din doamnele pe care le-am vizitat două sunt în stare bună, una cred că va fi chiar externată zilele următoare. Și e o doamnă care e încă imobilizată la pat, a avut fracturi, dar medicii de acolo mi-au spus că toți sunt recuperabili. Sigur, va fi mai greu probabil din punct de vedere psihic să spun așa ca să treacă peste momentul acesta", a spus Cioloș.

Premierul a precizat că un psiholog a mers din România în Italia tocmai pentru a fi alături de românii care au nevoie.

Agerpres