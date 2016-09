Cioloș: Pentru mine patriotismul și țara sunt prea profunde pentru a veni cu ele în piața publică

"S-au folosit aici cuvinte mari, inclusiv legate de patriotism, apropo de acest Guvern tehnocrat, care e vândut străinătății, care lucrează împotriva României, care nu dă socoteală în fața Parlamentului. Sunt prezent în fața Parlamentului să dau socoteală, la câteva zile după ce mi s-a solicitat aceasta. (...) Niciodată nu am refuzat o solicitare de a veni în fața dvs să vă spun ceea ce am făcut. (...) Pentru mine patriotismul nu înseamnă discursuri sforăitoare și nu înseamnă în primul rând declarații. Pentru mine, om care sunt crescut la țară, patriotismul înseamnă în primul rând bun simț, înseamnă a nu minți, înseamnă a-ți ține cuvântul și înseamnă să îți asumi ceea ce știi să faci și nu mai mult. Nu să faci promisiuni, ci să fii lăsat să fii judecat după fapte. Pentru mine asta înseamnă patriotismul și nu am nevoie de lecții legat de patriotism. Nici eu nu dau lecții altora legat de acest lucru. Pentru mine patriotismul și țara sunt lucruri mult prea profunde pentru a veni cu ele să le spun în piața publică pentru a câștiga niște voturi. Nu asta mă interesează. Mă interesează să pot să privesc în ochi, cu fruntea sus, orice român pentru perioada pe care mi-am asumat-o la guvernare, împreună cu ceilalți", a subliniat șeful Guvernului.

În ceea ce privește proiectele pentru fondurile Junker, Cioloș a susținut că Executivul Ponta a primit o listă cu 200 de proiecte din care niciunul nu a fost aprobat, pentru că "niciunul nu a fost bine pregătit".

Luni, președintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, i-a cerut prim-ministrului Dacian Cioloș să stopeze "orice măsură antinațională" până la alegerile parlamentare.

Agerpres