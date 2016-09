Cioloş: Există un interes al BMW de a se uita mult mai atent la potenţialul pe care îl are România

„Mesajul principal pe care am vrut să-l transmit este acela că România este în continuare un mediu foarte propice pentru investiţii în general şi cu atât mai mult investiţii provenind din Bavaria, dar fiind faptul că există deja această experienţă a investiţiilor unor companii bavareze şi a faptului că în Bavaria trăiesc peste o sută de mii de etnici germani de origine română care constituie o punte de legătură între Bavaria şi România”, a declarat premierul Dacian Cioloş.

Un subiect important care a fost abordat de premierul Dacian Cioloş în întâlni-rile pe care le-a avut, luni în Bavaria, a fost legat de posibilitatea unei prezenţe mai active a companiei auto BMW în România.

”Am discutat şi despre perspectiva ca BMW în anii următori să fie mai prezentă în România. Am prezentat oportunităţile legate de sectorul de cer-cetare-dezvoltare şi de domeniul IT, unde România oferă deja anumite facilităţi. BMW lucrează mult cu cercetare-dezvoltare şi cu domeniul IT în dezvoltarea mo-delelor care poluează mai puţin, a modelelor electrice. Am convenit ca în următoarele săptămâni să organizăm în România vizita unui grup de specialişti în IT de la sediul companiei BMW pentru a întâlni diferite companii româneşti în acest domeniu, să vedem oportunităţile în viitor”, a susţinut prim-ministrul.

El a mai spus că există un interes din partea companiei auto de a ”se uita mult mai atent la potenţialul pe care îl are România”.

”Am discutat mai ales de modelele de autoturisme electrice şi în contextul în care în România în domeniul IT, în domeniul cercetării dezvoltării lucrurile evoluează bine, ar putea să existe anumite apropieri. Dar nu aş vrea să anticipez discuţiile”, a precizat şeful Executivului.

Cioloş a mai spus că s-a întâlnit şi cu reprezentanţii mai multor companii care au deja investiţii în ţara noastră, adăugând că discutat şi cu alte companii care intenţionează să investească în România, atât în industria civilă, cât şi în industria militară.

Totodată, prim-ministrul a menţionat că a avut câteva discuţii practice legat de condiţiile favorabile ale mediului economic din România, de politica fiscală, de modul în care este abordat ajutorul de stat şi de reformele în administraţia publică.

Premierul Dacian Cioloş a mers, duminică şi luni, în Germania, la Munchen, într-o vizită cu un caracter "în principal economic" şi a avut întâlniri cu lideri politici bavarezi, dar şi cu reprezentanţi ai unor companii germane.