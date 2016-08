CIRC în stradă pentru executarea silită a Prințului Paul. A venit Poliția

Printul Paul este executat silit dupa ce a fost dat in judecata si a pierdut procesul cu un jurnalist britanic pe care l-a convins sa scrie un articol defavorabil despre principele Radu Duda.

Executorul judecatoresc a organizat joi o licitatie pentru mai multe tablouri, sculpturi si alte obiecte de arta, licitatie ce trebuia sa aiba loc la casa din strada Alexandru Philippide din Capitala unde locuiesc Paul si sotia sa, Lia. Insa cand a ajuns la ora stabilita, impreuna cu mai multe persoane venite sa liciteze, poarta era incuiata si pe ea lipit un manifest prin care executorul era acuzat ca incalca legea.

Vazand aceasta, executorul judecatoresc a chemat politia la fata locului. Intre timp, cum duba cu bunurile ce urmau sa fie vandute a ajuns in fata casei lui Paul, a inceput ad hoc, in strada, licitatia. Politia a decis insa sa intrerupa "tocmeala" ca la piata si la acest moment discuta cu reprezentanti ai autointutilatei Familii Regale ca licitatia sa se tina in casa, cum era programat.

Executarea silita se face in baza unei hotarari judecatoresti definitive din Marea Britanie, recunoscuta in Romania. Suma pe care instanta a dispus sa fie recuperata de la Paul este de aproximativ 2 milioane de lire sterline.

ziare.com