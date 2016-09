CNP: Angajaţii vor avea câştiguri totale de 59,3 miliarde euro

N ivelul rămâne mult sub cel consemnat în 2008, an în care angajatorii au cedat salariaţilor 39,3% din PIB sub formă de venituri salariale.

Angajaţii din România vor avea în 2016 câştiguri salariale totale de 59,3 miliarde euro, nivel-record istoric ca valoare absolută, dar partea din valoarea adăugată în economie care le revine salariaţilor rămâne mult sub nivelul din 2008 şi semnificativ mai mic decât nivelul din celelalte state din Uniunea Europeană, arată prognoza preliminară de toamnă, realizată de Comisia Naţională de Prognoză (CNP). Este pentru prima dată când CNP publică prognoze legată de remunerarea angajaţilor din România. Astfel, potrivit prognozei preliminare de toamnă, angajaţii din România vor fi remuneraţi în acest an, în total, cu 265,5 miliarde lei, echivalent cu 59,3 miliarde euro.

Comparativ cu 2015, când valoarea remuneraţiilor a fost de 230,2 miliarde lei (51,78 miliarde euro), valoarea totală a câştigurilor salariale creşte în acest an cu 15,3%, estimează CNP. Majorarea vine atât ca urmare a creşterii salariilor, cu 10,2% în medie faţă de 2015, cât şi ca urmare a avansului numărului de salariaţi din România, cu 178.000, până la 6,24 milioane în 2016, în medie, pe metodologia AMIGO. Avansul ar urma să aibă ca efect şi creşterea părţii din valoarea adăugată creeată în economia României care revine salariaţilor, de la 32,3% din PIB în 2015 până la 35% din PIB în 2016. Totuşi, nivelul rămâne mult sub cel consemnat în 2008, an în care angajatorii au cedat salariaţilor 39,3% din PIB sub formă de venituri salariale. În 2008 s-a atins şi precedentul record în privinţa valorii totale a câştigurilor salariaţilor din România, de 55,9 miliarde euro, arată datele publicate de Eurostat. După 2008, angajaţii din România au încasat o parte tot mai mică din ceea ce a produs economia, veniturile lor atingând un nivel minim de 31,7% din PIB în 2013.

Chiar dacă nivelul a urcat uşor în 2014 şi 2015, datele Eurostat arată că procentul din PIB alocat salariilor a fost anul trecut în România al doilea cel mai mic din Uniunea Europeană, după cel din Irlanda, de 30,6%. Media în UE a fost de 47,4% din PIB în 2015. Comisia Naţională de Prognoză estimează o creştere rapidă a valorii totale a salariilor în anii următori, până la 290,7 miliarde lei (65,2 miliarde euro) în 2017, 312,2 miliarde lei (70,3 miliarde euro) în 2018 şi 359,5 miliarde lei (81,3 miliarde euro) în 2020. Totuşi, partea din economie care revine salariaţilor români va rămâne între 36% şi 37% din PIB în următorii ani, cu mult sub nivelul european.