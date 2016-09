Colțul parlamentarului: Doboș: „Potrivit IPP, am fost cel mai activ deputat PNL de Iași“

A fost prima mea experienţă ca deputat în Parlamentului României, o activitate total diferită de cea cu care am fost obişnuit până acum. O mare parte din activitatea mea din Parlament a rezultat din sutele de discuţii pe care

le-am avut cu ieşenii la audienţe, pe stradă sau în întâlniri cu reprezentanţii diverselor organizaţii. Aceste discuţii s-au tranpus în interpelări către ministere, amendamente sau propuneri legislative. Conform analizelor asupra activităţii parlamentarilor făcute de IPP, am fost cel mai activ deputat PNL de Iaşi, al treilea dintre toţi deputaţii ieşeni şi unul dintre cei mai activi deputaţi PNL din ţară. Ceea ce este oarecum o surpriză pentru mine, fiind la primul mandat, mă aşteptam să fie alţi deputaţi cu experienţă care să aibă o activitate mai bogată. Am văzut ce se poate face ca parlamentar pentru comunitate şi care este rolul unui deputat în opoziţie. Am văzut cât e de greu uneori de dus la bun sfârşit anumite lucruri, chiar şi atunci când toată lumea era de acord, aşa cum a fost

cazul cu mutarea Vămii din zona aproape centrală a oraşului într-o zonă adecvată de la marginea oraşului. Nu mai puţin de trei ani de zile a durat această mutare, în principal din cauza multitudinii de instituţii implicate şi a

dezinteresului unor politicieni.

În cifre, activitatea mea de până acum la Camera Deputaţilor arată astfel:

- 122 de luări de cuvânt

- 77 de propuneri legislative, din care 12

promulgate legi

- 273 de întrebări şi interpelări către ministere

- 62 de declaraţii politice pe teme de interes

local şi naţional

- 12 moţiuni





Principalele probleme pe care m-am axat în activitatea parlamentară:

Financiar-fiscale:

-Amendamente aduse codului fiscal, cel mai important fiind introducerea principiului predictibilităţii, care nu permite majorarea sau introducerea de taxe şi impozite în timpul anului fiscal şi prevede că orice schimbare trebuie mediului de afaceri, indiferent dacă este vorba de mici întreprinzători sau de investitori strategi.

- Amendamente la buget, care au vizat în

special finanţarea începerii autostrăzii Iaşi-Tg.Mureş. Aceste amendamente nu au fost votate, pentru că nu au fost susţinute de colegii de la putere de la PSD Iaşi.

- Legea dării in plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

Mediu:

- Poluarea cu praf din oraş, care face Iaşul al doilea cel mai poluat oraş din ţară

- Defrişările masive din judeţul Iaşi, cum ar fi pădurea Dobrovăţ

Probleme locale:

- Mutarea Vămii din zona Gării Internaţionale Nicolina

- Demararea lucrărilor la Spitalul Regional de Urgenţe Iasi

- Demararea lucrărilor la Autostrada Iaşi -Târgu Mureş

- Consolidarea clădirilor cu risc seismic

- Situaţia clădirilor de patrimoniu din Iaşi

- Alocarea de fonduri pentru refacerea şi consolidarea bisericilor

Probleme de interes naţional:

- Deficitul de cadre medicale din sistemul sanitar

- Acordarea pensiei de urmaş pentru persoanele care nu îndeplineau stagiul de cotizare

- Implicarea tinerilor în activităţi de voluntariat

- Suplimentarea fondurilor pentru asistenţa medicală stomatologică

În acest prim mandat mi-am dat seama şi care sunt limitele unui parlamentar, mai ales pentru cei aflaţi în opoziţie, de unde trebuie să atragem mai ales atenţia asupra derapajelor celor de la putere. Noi, parlamentarii de Iaşi, ar trebui să învăţăm de la colegii din unele judeţe, în care se unesc cei de la putere şi cei din opoziţie atunci când e vorba de obiective locale. Din păcate, cei de la PSD Iaşi nu au avut iniţiative pentru Iaşi pe

care să le sprijinim, deşi au fost o perioadă lungă la guvernare. Sunt convins că, dacă PNL ar fi fost la guvernare, am fi avut acum şantier în lucru pe autostrada Iaşi - Târgu Mureş!